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超猥褻！阿伯搭港鐵緊抱女伴 忍不住手伸褲內狂摸
2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情持續肆虐，不少港人都自動自覺提高衛生意識，保持1.5米社交距離。不過近日多個網上群組瘋傳影片，顯示一名中年男子公然於港鐵車廂內作出猥䙝行為，以座位掩護，一手擁着女伴，一手伸入女伴的褲內狂摸，旁若無人的動作令人嘩然。
多個網上群組近日瘋傳影片，可見一名身穿深藍色風褸、戴上口罩的中年男子偕同穿上運動裝的女伴乘搭港鐵，兩人一同坐於最側邊的座位，男子緊緊擁着女伴，讓她倚在其懷內休息。不過影片可見，男子竟以座位掩飾，從後伸手進女伴的褲內狂摸，甚至令女子扭動腰部，旁若無人。
影片令大批網民嘩然，不少人驚呼「好噁心」、「兩個加起來都過百歲，竟做得出來」、「為老不尊」、「回家去啦，不要在疫情還增加的時候，給人家添事情」，而上載影片的網民也直言，希望兩人「做之前做之後一定要用酒精搓手液清潔雙手」。
根據港鐵附例28H（1a）條，任何人於鐵路處所之上鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感的行為，即屬違反附例，可被罰款5000元。
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文章授權轉載自《香港01》
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