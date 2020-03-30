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沒品大媽高度戒備搭電梯 衛生紙擦完竟隨地丟
新冠肺炎（COVID-19）疫情下，市民都更著重衛生，不過一些人的生活陋習令人看不下去。日前有網友發現一名全副武裝，戴齊眼罩和口罩的中年女子，一出電梯就把用過的衛生紙丟到地上，自己怕死卻置他人安危於不顧的行為令人憤怒，因此發文表示希望其家人和街坊看到時能提點一下。
該名網友在「柴灣人柴灣事」貼出影片，並表示今早（30日）7時45分左右，在大廈的電梯看到一名中年女子亂丟衛生紙在地上。原PO指女子「一出電梯就把用來按電梯的衛生紙隨便丟在地上」，好心提醒時對方卻反駁「每天都有人掃地，而且又沒有垃圾桶在附近」。
原PO指，已經見過涉事女子亂丟衛生紙2次，對其行為感到不齒才錄下片段，批評女子「加重清潔工人員的工作量」，十分自私，又希望女子的家人和街坊看到時能提點一下。
不少網友紛紛批評女子的行為，「亂丟垃圾，不管有沒有疫情都要注意」、「有些人就是不在乎，隨地丟垃圾已經可以提告了」、「真的很沒公德心」。
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文章授權轉載自《香港01》
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