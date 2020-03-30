受電玩啟發 上海父打造「寶寶防疫隔離艙」

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「這是疫情末日的寶貝艙...。」中國的新冠肺炎疫情，儘管表面上沒有像前兩個月的失控擴散，但民眾生活的擔憂疑慮並未因此消散。一名上海的父親，親手為自己襁褓中的孩子所打造的「安全艙」，內建抽風機和空氣監測，確保親子外出時，能不受任何病毒侵害。全身防護衣的父親、懷抱著艙內熟睡的嬰兒——畫面就和去年底引發電玩界震撼的遊戲「死亡擱淺」（Death Stranding）如出一轍，精心的設計雖然無法100%保證效果，卻也是一幅疫情慘況中的「溫馨」景象。

聯合新聞網轉角24小時報導，這名住在上海、現年30歲的曹先生，在接受路透訪問時表示，有感於疫情感染擴散，才會動手製作這套安全艙，可以把嬰兒安置其中攜帶出門；裝備大約耗費一個月的時間研發打造。

這個安全艙本體，是從貓用的寵物艙改造而來，為確保艙內空氣純淨，內置抽風機更新空氣、同時安裝檢測儀，能夠隨時監控艙內的PM2.5指數、二氧化碳甚至於溫度監測。安全艙的側邊也改造成隔絕操作手套，不用打開安全艙就能夠伸手進艙內餵奶、安撫嬰兒。

爸爸的巧思，實際效用又是如何？根據一旁母親的說法，「孩子太小了不能戴口罩，窒息還是比較危險。然後他（丈夫）做的這個…呃…我覺得還是挺安全的。我們已經試過好幾次...」。

全家人帶著口罩、父親則以全套防護衣，抱著安全艙一同在社區裡散步。在週遭人煙稀少的環境裡，畫面顯得既科幻又有現實的無奈。

爸爸一臉平靜地表示：「我希望用這個安全艙，能夠把孩子帶出去的時候，同時保證安全又舒適。」雖然沒有明講，但這位父親顯然是受到電玩「死亡擱淺」的啟發，才打造出這套幾乎完美致敬的裝備。

《死亡擱淺》是日本知名製作人小島秀夫在2019年11月推出的作品，獨特的世界觀和遊戲方式引起電玩界不小的震撼；其中主角山姆就是身懷著模擬子宮的嬰兒圓艙，在末日世界中執行送貨任務。