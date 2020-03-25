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英國男返國拒隔離…妻子岳母外宿讓出房 網轟：什麼破女婿

聯合新聞網 / 綜合報導
工作人員和外籍女婿進行溝通。 圖擷自騰訊新聞
工作人員和外籍女婿進行溝通。 圖擷自騰訊新聞

英國新冠肺炎(COVID-19)確診數已突破8千例，近日有一名英國籍女婿，在台灣轉機後順利返回上海。入境中國大陸之後，理當要先進行隔離，不料英男卻拒絕，最後甚至讓妻子和岳母搬出去。網友得知後一陣撻伐，怒罵該男「什麼破女婿」。

陸媒報導，一名英國男子先前曾到過德國、法國、瑞士，後來在台灣轉機回到上海。由於家中有個才2個多月大的小孩，妻子和岳母都希望他能暫時到集中隔離所，避免將病毒帶回家中。

然而溝通過程並不順利，該名男子不太願意前往集中隔離所，還驚動管委會前來處理，提出一個方法讓事件落幕。

剛坐完月子的陳太太和老公溝通好一陣子，但都沒有結果。管委會得知消息後前往協助，並想起之前和陳太太溝通時，曾提到她有家屬正好也住在附近。便靈機一動提議，讓陳太太及她女兒，以及英國男子的岳母暫時離開家中，把房子留給女婿隔離。

當天晚上八點多，陳太太帶著母親和女兒，住進了親友家中。而英國女婿也順利在自家中進行隔離。

雖然事件順利落幕，但不少人實在看不下去，怒批「什麼破女婿」，把丈母娘、老婆、嬰兒搞到寄人籬下。「要嘛判刑不然就驅逐出境」、「哪來那麼多毛病」、「人在做天在看」。

英國 嬰兒 新冠肺炎 COVID-19

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