瀋陽粥店掛橫幅「祝美日疫帆風順」 網友怒批：沒人性

在此新冠肺炎肆虐全球之際，瀋陽一家粥店門口掛上「慶祝美國、日本發生疫情」的橫幅，在網路上引起矚目。網友批評，這種行為「非蠢即傻」、「缺乏人性」、「無知當有趣」。據了解，橫幅22日掛出，當天晚上就被有關部門撤下。

綜合媒體報導，照片顯示，一家粥店門前擺放一個充氣拱門，掛著「熱烈祝賀美國疫情，祝小日本疫帆風順長長久久」的橫幅。據稱，這家粥店為遼寧瀋陽市太原街上的「楊媽媽粥店」。

粥店員工稱，剛返回店裡復工，對於橫幅的情況不太清楚，但橫幅目前已被取下，公安機關正對此事介入處理。「今天早上很多人都在找我問這個事，警察也前來詢問，但我不知道是誰掛的」。

據報導，圖片在網上引起討論。瀋陽市和平區太原街街道辦事處表示，橫額懸掛於3月22日晚上，被有關部門注意到後，已於當天晚上要求其撤下。

工作人員透露，太原街街道辦事處、派出所等部門都在該粥店現場，研究處理辦法，目前仍未最終確定如何處理該店鋪。

對於這樣的橫幅，有網友認為，「沒必要，這次疫情每個人都是受害者」「落井下石，藐視生命真的很低級，為有你這樣的中國人感到羞恥」，還有網友指出，「這次中日兩國合作還不錯，就不要這麼破壞氛圍了」。