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正妹護理師殺醫生 「熟肉片」沖不掉堵排水孔案情才曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸廣西省玉林市第一人民醫院，發生護理師殺死醫生的兇殺案。示意圖，與新聞當事人無關。圖／ingimage
大陸廣西省玉林市第一人民醫院，發生護理師殺死醫生的兇殺案。示意圖，與新聞當事人無關。圖／ingimage

一名女護理師殺害跟自己在同間醫院工作的醫生，而且還將其屍體剁碎，冷血地將一片片肉割下來，並把肉煮熟，最後還想把這些熟肉片沖掉，結果因為過程中排水孔塞住，整個案情才曝了光。

綜合陸媒報導，該名女護理師與醫生皆在廣西省玉林市第一人民醫院工作，兩人為同事關係，不過女的年紀比男大了很多歲，她還因為欠了債務跟對方借錢，醫生也確實有借給她。

但不知究竟是因為感情或金錢的糾葛，護理師在租屋處殺死醫生，同棟樓的住戶在修理水管時驚見人肉塊，才趕緊報警，然而確切的行兇動機為何，警方仍在調查中，但她已被緝拿歸案，被問及為何將人肉煮熟，她回答「怕變臭」。

女方工作的第一人民醫院則表示，院方不方便回應。

微博「開心玉林」更爆出許多恐怖情節，引發陸網民們議論紛紛。有人指出，該案為「急診外科的女護理師殺了急診科的主任或副主任」、「骨頭還在出租屋」、「兇手護理師沒有逃跑，繼續上班，下班後被抓了」。

還有人表示，這名女護理師長得挺漂亮的，95後，剛畢業兩年，不過迷上了網路賭博，之後跟醫生借錢，醫生卻以此理由要脅發生關係，「要求當情人，每周做三回」，還不許她交男友，也不能接觸其他男人，前幾天晚上醫生在她那過夜，半夜就被勒死了。

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