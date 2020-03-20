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性侵案獲判無罪 高雲翔步出法庭怒喊了這個字…

世界日報 / 中國新聞組／北京20日電
高雲翔性侵罪名不成立。 圖／擷自微博
高雲翔性侵罪名不成立。 圖／擷自微博

來源：YouTube

演員高雲翔、導演王晶涉嫌性侵案，澳洲法院19日宣判，兩人所有罪名不成立。聽到結果後，高雲翔雙手合十，放在胸前；王晶瞬間淚目，二人深深向陪審團鞠躬。纏訟兩年的官司暫時落幕，但高雲翔還將面臨與《巴清傳》投資方唐德影視的合約訴訟，及自己演藝生涯的前途，是否一切就此海闊天空還有待觀察。

紅星新聞報導，對於判決結果，高雲翔辯護律師張起淮表示，「我們對這個結果是滿意的」。

他指出，20日上午9點多，高雲翔走出法庭，他的電子鐐銬也取下來了，和王晶擁抱在一起，熱淚盈眶，憋屈了兩年，兩人終於能一起說話了。歷經千辛萬苦和委屈，遭受了多少非議和質疑，法律終於還高雲翔一個清白，「他現在的心情也比較複雜，所有的東西還得慢慢理」。

網易娛樂報導，據悉，高雲翔向法官鞠躬後，走出法庭怒喊了「Bullshit！」

紅星新聞報導，高雲翔第一時間和在中國的家人報了平安，希望能盡快回國，但考慮到疫情，還不清楚如何回國。對於事業，張起淮表示，高雲翔現在還沒有時間考慮，先要把手裡的事情理順，再來考慮。

此外，高雲翔和唐德影視還有訴訟。張起淮認為，此案的關鍵在於唐德起訴高雲翔出現負面新聞，影響電視劇《巴清傳》播出，但目前此案高雲翔以宣布無罪，也就表示唐德起訴的前提是不存在的，是找不到理由的。

據了解，高雲翔除了和范冰冰主演《巴清傳》外，還有電視劇《阿那亞戀情》《哪吒與楊戩》《北上廣的四季沐歌》《不婚》《驚天嶽雷》等，這些電視劇都已成為積壓劇，播出遙遙無期。

多位圈內人士表示，高雲翔罪名不成立，但負面影響已經造成，高雲翔的復出之路還很難說。此外，廣告主和投資方也暫時不會貿然選用他。

對於高雲翔，有網友表示，「贏了官司輸了家庭」、「即使是無辜的，在影視圈東山再起也是很難啊，和黃海波一樣」，也有網友說，「法律真相不等於事實真相，法庭判高雲翔無罪，不等於他沒有性侵，因為證據不足，所以才疑罪從無…」、「高雲翔回去好好謝謝董璇吧，請的律師太牛了…」。

唐德影視

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