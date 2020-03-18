聽新聞
test
0:00 / 0:00
跑步拒戴口罩 勸她還說「騷擾」 澳籍華女被拜耳炒了
一名澳籍華人女子返北京後不戴口罩外出跑步，不但不聽勸阻並大喊救命。經民警上門勸導，該女子表示會居家隔離。該女子是拜耳中國公司員工，目前，拜耳已將她辭退。
近日，網路上流傳一段視頻被大量轉載。視頻顯示，一名女子自稱是澳大利亞籍華人，返京後不僅拒絕隔離，且外出跑步時不戴口罩。
新京報報導，關北街社區防疫人員14日據報有人沒戴口罩跑步，防疫人員找到該女子進行勸導，但對方情緒激動，拒絕遵守隔離14天的要求，仍表示要出門運動。無奈下，防疫人員只能尋求民警幫助。
視頻中，社區工作者對女子進行勸導時，該女子拒絕配合，並稱：「我要鍛鍊身體，我病了誰照顧我？」最後她竟對防疫人員高喊「救命啊，有人騷擾」，然後進屋關門。
當天，轄區派出所民警上門調查，並對該女子進行勸導，該女子表示將會配合防疫要求，居家隔離。
報導指出，視頻在網上傳出後引發熱議。拜耳公司17日在微博發布聲明稱，經核實，該女子的確拜耳中國公司員工，拜耳公司遵守經營地所在國的法律和法規，並堅定支持中國政府和民眾的抗疫行動，對該員工做出辭退處理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言