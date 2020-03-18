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跑步拒戴口罩 勸她還說「騷擾」 澳籍華女被拜耳炒了

世界日報 / 中國新聞組／北京18日電

一名澳籍華人女子返北京後不戴口罩外出跑步，不但不聽勸阻並大喊救命。經民警上門勸導，該女子表示會居家隔離。該女子是拜耳中國公司員工，目前，拜耳已將她辭退。

近日，網路上流傳一段視頻被大量轉載。視頻顯示，一名女子自稱是澳大利亞籍華人，返京後不僅拒絕隔離，且外出跑步時不戴口罩。

新京報報導，關北街社區防疫人員14日據報有人沒戴口罩跑步，防疫人員找到該女子進行勸導，但對方情緒激動，拒絕遵守隔離14天的要求，仍表示要出門運動。無奈下，防疫人員只能尋求民警幫助。

視頻中，社區工作者對女子進行勸導時，該女子拒絕配合，並稱：「我要鍛鍊身體，我病了誰照顧我？」最後她竟對防疫人員高喊「救命啊，有人騷擾」，然後進屋關門。

當天，轄區派出所民警上門調查，並對該女子進行勸導，該女子表示將會配合防疫要求，居家隔離。

報導指出，視頻在網上傳出後引發熱議。拜耳公司17日在微博發布聲明稱，經核實，該女子的確拜耳中國公司員工，拜耳公司遵守經營地所在國的法律和法規，並堅定支持中國政府和民眾的抗疫行動，對該員工做出辭退處理。

拜耳 口罩 北京

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