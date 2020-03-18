快訊

已婚議員遭爆私會女官員 王浩：協助共同輔導失婚友人

張榮發獨留遺產給張國煒遺囑有效 法院判決理由曝光！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

怕新冠肺炎感染家人 網狂洗紙鈔還消毒水果

香港01 / 安祖娜
網狂洗錢再晾乾怕家人染病。圖片來源／臉書
網狂洗錢再晾乾怕家人染病。圖片來源／臉書

新冠肺炎COVID-19）疫情肆虐，人人都提高衛生意識，注重消毒勤洗手。有網民日前發文分享，指為怕細菌感染家人，會定時將紙鈔逐張清洗再掛晾，實行「未使用錢先洗錢」；而吃水果前也會加洗潔精「消毒」一番，引來其他網民熱議。

該名網民日前於faccebook群組「將軍澳主場」分享相片，可見他將面值10元至500元不等的紙鈔清洗後掛於衣架上夾起晾乾，部分則攤在紅色膠桶邊緣晾乾。樓主稱，相中得鈔票均以洗潔精洗刷消毒，雖然也怕會「洗爛」，但更怕細菌會傳給家人；而近日他購物時亦改用信用卡，避免接觸鈔票。

樓主稱，除紙鈔外也有洗刷購買回家的水果，指已訂購「專用洗水果蔬菜清潔劑，但是在日本還沒買回」，故暫時以洗潔精清洗火龍果、牛油果及番石榴等，無論外皮是否會食用也會清洗，相中可見部分生果更被洗至「起泡」。

不少網民看過帖文紛紛留言，指「錢真的是最髒的」，貼出自己「洗錢」的相片，表示跟樓主一樣要洗過才安樂；有人則笑言「入屋前，把錢花光就沒事」、「洗完記得蒸下啊」、「大風一吹怎麼辦」。

另有網民質疑樓主以洗潔精精洗生果非合適做法，建議他盡快購買蔬果專用清潔劑，或改以其他可食用材料，「你用洗潔精洗和吃下肚有什麼分別」、「用錯的洗水果還麻煩」。

延伸閱讀：

【趣一趣】平民「魚生飯」全部海鮮都有齊　爆高性價比背後是

【新冠肺炎】自製消毒酒精3件事　自備容器認住呢2個號碼最安全

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19 洗錢

延伸閱讀

病患30天內遊遍歐洲中東 美女醫怒瞪：很難給你微笑

防疫出奇招？情色女優願獻出「一夜良宵」 換得新冠肺炎解藥

載完病患才知是疑似病例 消防救護員不敢回家怒諷：很棒

空服員曝機上防疫奇景：旅客穿雨衣浴帽、戴口罩缺氧昏倒

相關新聞

怕新冠肺炎感染家人 網狂洗紙鈔還消毒水果

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，人人都提高衛生意識，注重消毒勤洗手。有網民日前發文分享，指為怕細菌感染家人，會定時將紙鈔逐張清洗再掛晾，實行「未使用錢先洗錢」；而吃水果前也會加洗潔精「消毒」一番，引來其他網民熱議。

搞歧視？廣西一休息站設「湖北籍」廁位惹爭議

網路上日前流傳一段視頻，在廣西桂林市永福縣高速公路永福服務區洗手間內，廁位門口被貼上貼紙「湖北籍廁位」，停車場還專門畫分了湖北籍停車區。有評論認為，這種行為只是加深歧視，給湖北人在疫情重創外再添傷疤。

武漢「敲鑼救母」 她母親出院了

曾經一段「敲鑼救母」的影片讓無數人揪心，2月8日，家住武漢漢陽的李麗娜在小區陽台敲鑼哭訴，為母親求助。13日傳來好消息，李麗娜在微博上發文表示，母親終於出院了，她感謝了醫生、熱心人、志願者，她說，「所有人的力量擰在了一起，才把母親拽了回來」。

食不安心！麵包送貨員這幕讓網友怕爆：以後不敢再吃了

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱新冠肺炎）肆虐，大家對衛生愈趨重視，日前有香港網友揭發當地有連鎖麵包店送貨員，沒有戴口罩、還用灰灰黑黑的手套直接拿起沒有切片的麵包，十分嚇人...

熱門新聞

大陸宣布 取消紐時等三家美國媒體記者在中國境內工作

大陸網路出現大量嘲笑他國防疫貼文 官媒看不下去：注意吃相

25年首次 香港痛失全球最自由經濟體寶座

「3天沒喝水」女留學生被隔離提人權 堅持要喝這個

川普稱「中國病毒」 中共外交部：堅決反對汙名化

對內維穩、對外洗白…「疫」身麻煩後 北京華麗大轉身

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。