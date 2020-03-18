怕新冠肺炎感染家人 網狂洗紙鈔還消毒水果

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，人人都提高衛生意識，注重消毒勤洗手。有網民日前發文分享，指為怕細菌感染家人，會定時將紙鈔逐張清洗再掛晾，實行「未使用錢先洗錢」；而吃水果前也會加洗潔精「消毒」一番，引來其他網民熱議。

該名網民日前於faccebook群組「將軍澳主場」分享相片，可見他將面值10元至500元不等的紙鈔清洗後掛於衣架上夾起晾乾，部分則攤在紅色膠桶邊緣晾乾。樓主稱，相中得鈔票均以洗潔精洗刷消毒，雖然也怕會「洗爛」，但更怕細菌會傳給家人；而近日他購物時亦改用信用卡，避免接觸鈔票。

樓主稱，除紙鈔外也有洗刷購買回家的水果，指已訂購「專用洗水果蔬菜清潔劑，但是在日本還沒買回」，故暫時以洗潔精清洗火龍果、牛油果及番石榴等，無論外皮是否會食用也會清洗，相中可見部分生果更被洗至「起泡」。

不少網民看過帖文紛紛留言，指「錢真的是最髒的」，貼出自己「洗錢」的相片，表示跟樓主一樣要洗過才安樂；有人則笑言「入屋前，把錢花光就沒事」、「洗完記得蒸下啊」、「大風一吹怎麼辦」。

另有網民質疑樓主以洗潔精精洗生果非合適做法，建議他盡快購買蔬果專用清潔劑，或改以其他可食用材料，「你用洗潔精洗和吃下肚有什麼分別」、「用錯的洗水果還麻煩」。

延伸閱讀：

【趣一趣】平民「魚生飯」全部海鮮都有齊 爆高性價比背後是

【新冠肺炎】自製消毒酒精3件事 自備容器認住呢2個號碼最安全

文章授權轉載自《香港01》