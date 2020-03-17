搞歧視？廣西一休息站設「湖北籍」廁位惹爭議

網路上日前流傳一段視頻，在廣西桂林市永福縣高速公路永福服務區洗手間內，廁位門口被貼上貼紙「湖北籍廁位」，停車場還專門畫分了湖北籍停車區。有評論認為，這種行為只是加深歧視，給湖北人在疫情重創外再添傷疤。

綜合媒體報導，一名男子自稱從湖北嘉魚返回廣西南寧上班，在永福服務區洗手間內發現兩個門上貼著橙色貼紙，寫著「湖北籍廁位」。但實際上，並沒有人對進出人員的身分進行區分管理。該男子表示，目前離開湖北的人員都要經過重重檢測確認健康才會被放行，該服務區根據籍貫做出區域畫分的行為不妥。

永福縣衛健委回應稱，「這是特殊時期的特殊處理辦法」，只是防治措施。

對此，有網友認為該服務區的行為有歧視之嫌而無真正效用，也有人貼出照片表示，在桂林以外的服務區也見到了「湖北籍廁位」和專用水龍頭。

有評論指出，社會上一些對湖北民眾猜疑、排斥和歧視的觀念，甚至把「湖北籍」等同於「病毒」的代名詞，避之不及，這本身就是種病態的做法。

將心比心，在這場突如其來的戰「疫」中，湖北民眾付出最多，犧牲也最多。也正是得益於武漢人民的堅持和努力，才有了今天疫情防控較好的態勢。