快訊

行政院拍板！高中以下師生 本學期禁止出國

非必要赴第三級警示地區 返台不給補償、加徵費用且公布姓名

武漢「敲鑼救母」 她母親出院了

世界日報 / 中國新聞組／北京16日電

來源：YouTube

曾經一段「敲鑼救母」的影片讓無數人揪心，2月8日，家住武漢漢陽的李麗娜在小區陽台敲鑼哭訴，為母親求助。13日傳來好消息，李麗娜在微博上發文表示，母親終於出院了，她感謝了醫生、熱心人、志願者，她說，「所有人的力量擰在了一起，才把母親拽了回來」。

綜合媒體報導，李母的主治醫師魏春華表示，患者當時在家高燒十幾天，實在住不上院，她女兒沒有辦法，從家裡拿個臉盆，「把兩層都敲碎了，要求救她母親」。

李母13日出院，李麗娜在微博上發文表示：「經過一個月的治療，今天媽媽終於出院了，身體基本平穩，後期還需要恢復，除了感謝真的不知道能說什麼，是大家的多方努力才讓我還能當個孩子，才能在武漢慘烈的求救消息中，有一個好的結局。」

「最後感謝我自己，謝謝自己的勇敢與堅持」李麗娜說，「疫情結束後，最想做的是拍一套全家福，一家人在一起，比什麼都好」。

李母目前住在隔離酒店裡，她表示，從濰坊衛恩醫院馳援武漢的魏春華醫師對她無微不至的照顧，之後她要做一個錦旗專程到山東去感謝魏醫師。

魏春華表示，「李麗娜的一鑼敲醒了全國的抗疫，不光是救了她母親，她的行為也救了很多人」。

醫師 患者 北京

延伸閱讀

曾接觸染疫者 巴西總統堅不隔離還辦造勢活動

上海男子隱瞞武漢旅遊史致55人隔離 遭判刑1年3個月

二度延期 指揮中心記者會延至1630舉行

游錫堃：民主台灣公開透明 抗疫工作很完善

相關新聞

武漢「敲鑼救母」 她母親出院了

曾經一段「敲鑼救母」的影片讓無數人揪心，2月8日，家住武漢漢陽的李麗娜在小區陽台敲鑼哭訴，為母親求助。13日傳來好消息，李麗娜在微博上發文表示，母親終於出院了，她感謝了醫生、熱心人、志願者，她說，「所有人的力量擰在了一起，才把母親拽了回來」。

食不安心！麵包送貨員這幕讓網友怕爆：以後不敢再吃了

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱新冠肺炎）肆虐，大家對衛生愈趨重視，日前有香港網友揭發當地有連鎖麵包店送貨員，沒有戴口罩、還用灰灰黑黑的手套直接拿起沒有切片的麵包，十分嚇人...

不用拿下就可吃飯！陸發明「防護鼻罩」 網酸爆：脫褲子放屁

大陸自從新冠肺炎爆發至今，確診人數已經破8萬人，死亡高達3千多人，民眾紛紛戴起口罩自保。上海一名醫生為了讓醫護人員工作之餘能更方便飲食，又能兼具防疫效果，近日發明了一款「鼻罩」，照片曝光後引起譁然，網友們不買帳的酸說「脫褲子放屁」。

疫情連累海鮮店停業 「龍蝦餓到互食」老闆稱虧損千萬

新冠肺炎（COVID-19）爆發令中國多市停工停業，黑龍江有專賣海鮮的店舖老闆指，他們過年前入了一批帝王蟹及龍蝦，導致價值百萬海鮮積壓起來，龍蝦因太餓出現互食，有的被吃得剩下一隻鉗。老闆坦言，海鮮被迫放2個月等於變垃圾，連同租金、工資、養殖缸的開支，他已經損失了500萬人民幣（新台幣約2162萬元）。不過，網友見他有能力損失這麼多，證明他日常收入必定不少，反質疑老闆為何不盡早減價散貨。

每天看疫情新聞！ 失憶30年的他竟想起身世回鄉團聚

中國大陸新冠肺炎疫情爆發，各大電視台每天不斷播送相關新聞，近日一名失憶30年的男子因為疫情關係，每天待在家裡看新聞，沒想到一則貴州的消息...

熱門新聞

男子在ICU連收妻子23封信 從信上編號猜老婆出事了

怕染疫選擇圍觀！男子商場昏迷無人救 護士：晚幾分鐘恐致命

疑撰文批判習近平 中國地產商任志強傳失聯

大陸口罩企業激增15倍 專家提醒或產能過剩

青島幼童高燒40.5度 父母怕染新冠肺炎拒送醫

「方艙醫院真神奇」兒歌 新京報批強行歌頌災難

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。