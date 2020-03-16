武漢「敲鑼救母」 她母親出院了
來源：YouTube
曾經一段「敲鑼救母」的影片讓無數人揪心，2月8日，家住武漢漢陽的李麗娜在小區陽台敲鑼哭訴，為母親求助。13日傳來好消息，李麗娜在微博上發文表示，母親終於出院了，她感謝了醫生、熱心人、志願者，她說，「所有人的力量擰在了一起，才把母親拽了回來」。
綜合媒體報導，李母的主治醫師魏春華表示，患者當時在家高燒十幾天，實在住不上院，她女兒沒有辦法，從家裡拿個臉盆，「把兩層都敲碎了，要求救她母親」。
李母13日出院，李麗娜在微博上發文表示：「經過一個月的治療，今天媽媽終於出院了，身體基本平穩，後期還需要恢復，除了感謝真的不知道能說什麼，是大家的多方努力才讓我還能當個孩子，才能在武漢慘烈的求救消息中，有一個好的結局。」
「最後感謝我自己，謝謝自己的勇敢與堅持」李麗娜說，「疫情結束後，最想做的是拍一套全家福，一家人在一起，比什麼都好」。
李母目前住在隔離酒店裡，她表示，從濰坊衛恩醫院馳援武漢的魏春華醫師對她無微不至的照顧，之後她要做一個錦旗專程到山東去感謝魏醫師。
魏春華表示，「李麗娜的一鑼敲醒了全國的抗疫，不光是救了她母親，她的行為也救了很多人」。
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