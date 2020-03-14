食不安心！麵包送貨員這幕讓網友怕爆：以後不敢再吃了

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱新冠肺炎）肆虐，大家對衛生愈趨重視，日前有香港網友揭發當地有連鎖麵包店送貨員，沒有戴口罩、還用灰灰黑黑的手套直接拿起沒有切片的麵包，十分嚇人。

有香港網友在臉書社團「PlayHard 玩硬」發文，指控香港一處的連鎖麵包店，以極不衛生的方式把麵包送到分店。

據其分享照片可見，男送貨員在停泊的貨車補貨時，沒有戴口罩的他整理一盤盤麵包，兩手戴上灰手套，惟手套明顯已變黑，最恐怖是他其後直接拿起沒遮沒掩的未切片麵包，眼看灰手套摸上麵包，令人難以接受。

原po狂轟太噁心，「有沒有搞錯，現在疫情鬧成這樣，沒有戴口罩還用骯髒的手套碰麵包！」直接看了這種開放式包裝，以後也不敢再幫吃。

網友同樣被嚇到，反問是否可向香港食環署投訴，又質疑從其熟練程度推斷，平日都是這樣補貨，消費者不知吃了多少落肚，認為麵包店需正視問題。

《香港01》曾向被指涉事的分店查詢，店員不清楚有關運送情況，但指麵包送到分店時一般有東西遮掩，店內員工亦會戴上手套再觸摸麵包以保持衛生，至於涉事連鎖麵包店，則暫時未有回應。

男送貨員補貨時，兩手戴上灰手套，整理一盤盤麵包。圖翻攝自臉書

男送貨員補貨時，兩手戴上灰手套，整理一盤盤麵包。圖翻攝自臉書

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文章授權轉載自《香港01》