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不用拿下就可吃飯！陸發明「防護鼻罩」 網酸爆：脫褲子放屁

聯合新聞網 / 綜合報導
上海一名醫生發明了「鼻罩」，讓醫護人員不用脫下也能飲食。 圖／翻攝自《中國日報》微博
上海一名醫生發明了「鼻罩」，讓醫護人員不用脫下也能飲食。 圖／翻攝自《中國日報》微博

大陸自從新冠肺炎爆發至今，確診人數已經破8萬人，死亡高達3千多人，民眾紛紛戴起口罩自保。上海一名醫生為了讓醫護人員工作之餘能更方便飲食，又能兼具防疫效果，近日發明了一款「鼻罩」，照片曝光後引起譁然，網友們不買帳的酸說「脫褲子放屁」。

根據陸媒《中國日報》報導，為了降低醫護人員吃飯時被感染的風險，一名前往武漢支援的復旦大學附屬中山醫院醫生，2月中發明了一款低成本、結構簡單的「一次性醫用防護鼻罩」，顧名思義這款「鼻罩」只遮住鼻子部位，嘴部露出，而且尺寸比口罩小，方便醫護人員不用脫下就能用餐和飲水。

中山醫院也已經向中國國家知識產權局申請專利，希望推動這一發明的量產試用。據了解，在上海相關部門支持下，已有相關生產商接下這份工作，根據鼻罩的設計圖進行試產、量產。截至2月底，已累計了2萬多個「防護鼻罩」送到武漢協助抗疫。

不過這樣的發明曝光後卻讓網友們看了傻眼，「但是嘴巴不也是會呼吸嗎？這個真的有防護效果嗎？」、「感覺脫褲子放屁！病毒難道對口腔不認識？非得走鼻子」、「先解決口罩難買的問題吧」、「你不如把飯菜湯全部打成汁，口罩開個口接一根吸管，大家直接吸」、「我給取了個名字，鼻基尼」、「你遮鼻子有什麼用嗎？掩耳盜鈴，自欺欺人」、「沒有多大的防護用途，不如多生產些口罩」。

這款「鼻罩」已經開始量產。 圖／翻攝自《中國日報》微博
這款「鼻罩」已經開始量產。 圖／翻攝自《中國日報》微博

新冠肺炎 口罩

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