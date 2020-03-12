疫情連累海鮮店停業 「龍蝦餓到互食」老闆稱虧損千萬

新冠肺炎（COVID-19）爆發令中國多市停工停業，黑龍江有專賣海鮮的店舖老闆指，他們過年前入了一批帝王蟹及龍蝦，導致價值百萬海鮮積壓起來，龍蝦因太餓出現互食，有的被吃得剩下一隻鉗。老闆坦言，海鮮被迫放2個月等於變垃圾，連同租金、工資、養殖缸的開支，他已經損失了500萬人民幣（新台幣約2162萬元）。不過，網友見他有能力損失這麼多，證明他日常收入必定不少，反質疑老闆為何不盡早減價散貨。

黑龍江哈爾濱目前賣海鮮的飯店酒店都是停業狀態，專賣海鮮的老闆王先生指，過年前訂購了價值人民幣百萬的海鮮，大批積壓。他解釋，團年飯一般於元旦前已經預約好，但今年20號開始出現大批退單，損失了今年開年的第一個旺季，租金、養殖缸海鮮缸、電費，還有很多外地回不去的員工工資，全都是損失。

後來酒店封閉了幾周，海鮮無處可賣，有廚師則發現出現龍蝦互食的情況。王先生指平日入貨數天就能賣出去，但海鮮積壓後餓得太久，才出現龍蝦吃龍蝦的情況，大半條尾巴被咬沒了，有的整隻龍蝦只剩一個大鉗子，而帝王蟹、龍蝦已經大部分死掉要放入冰箱。

酒店至今停業了40多天，王先生已經損失達500萬人民幣（新台幣約2162萬元）。虧損這麼大是因為在新年期間備料，那段時間海鮮處於最高價位，他們要儲備三十、初一至初五一周左右的貨，現在被迫要放2個月等同變垃圾。這段無工開的日子，他和員工惟有拍片增加曝光及為舊客送海膽水餃，維持和客戶關係。

然而，微博網友並不太同情海鮮老闆的虧損，反認為老闆應一早減價賣掉食材，有網友說同學的海鮮店初六已半價出售鮮活海鮮，「適當降價自救還是很輕鬆的吧，在這邊發這個有點搏同情了」。更有人指老闆經營的規模應該是大店，「應該是能挺得過去的大店，但是還有更多挺不過去的小店」。

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文章授權轉載自《香港01》