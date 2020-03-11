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每天看疫情新聞！ 失憶30年的他竟想起身世回鄉團聚

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸新冠肺炎疫情擴散，各大電視台每天播放各地相關疫情新聞，竟因此觸發一名失憶男子的記憶。圖為情境示意圖，非新聞當事者。圖／法新社
大陸新冠肺炎疫情擴散，各大電視台每天播放各地相關疫情新聞，竟因此觸發一名失憶男子的記憶。圖為情境示意圖，非新聞當事者。圖／法新社

中國大陸新冠肺炎疫情爆發，各大電視台每天不斷播送相關新聞，近日一名失憶30年的男子因為疫情關係，每天待在家裡看新聞，沒想到一則來自老家的消息，竟觸發他過去的記憶，最終成功與家人相認。

根據大陸媒體「梨視頻」報導，現年57歲的朱家明30年前到福建打工，沒想到意外傷到腦部，從此失去部分記憶，朱家明為了謀生到各地打工，一直居無定所，加上他弄丟身分證，完全不記得自己的老家在哪裡，所幸最後被一對來自浙江省的夫婦收留，一過就是30年。

今年2月底朱家明因為疫情爆發，經常窩在家裡看新聞，偶然看到一則關於貴州疫情的消息，在聲音、影像的雙重刺激下，他終於想起自己的老家應該在貴州省赤水市，「在電視上看到疫情如此嚴重，想說我們老家不知道怎麼樣，想起來我就想回去嘛，我就是晚上睡覺、作夢也在想回家」。

最終朱家明在警方的協助下，透過視訊與83歲的老母親與4個兄弟姊妹團聚。朱家明表示「等疫情結束後，辦理好戶口就立即回家」，同時感謝收留他的浙江夫婦，警方也幫忙辦理戶口程序，盼他早日回家團圓。

朱家明因為事故失憶30年，近日因為疫情關係常窩在家裡看新聞，而來自老家的一則新聞竟觸發他過去的記憶。圖翻攝自梨視頻
朱家明因為事故失憶30年，近日因為疫情關係常窩在家裡看新聞，而來自老家的一則新聞竟觸發他過去的記憶。圖翻攝自梨視頻

在警方幫助下，朱家明與家人視訊團聚。圖翻攝自梨視頻
在警方幫助下，朱家明與家人視訊團聚。圖翻攝自梨視頻

新冠肺炎 疫情 福建

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