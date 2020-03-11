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布達拉宮5G直播 重要文物入鏡

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

繼3月1日西藏布達拉宮首場網絡直播後，這座世界文化遺產9日又迎來以文物為主題的首場5G網絡直播。直播一開場，便有數萬網友圍觀。隨著重量級文物逐一入鏡，觀看量與互動量逐漸攀升。直播中的文物，如瓷玉器、龍袍、龍靴、唐卡、佛教造像等，鮮有示人。

除了與漢地文化有著千絲萬縷聯繫的文物外，具有西藏特色文化的4幅唐卡向網友展現了不同時期，不同派別的藏傳佛教繪畫文化。

中新社報導，此次直播在布達拉宮紅山一角的山洞即布達拉宮文創體驗館內進行，時長1小時30分鐘。淘寶直播數據顯示，直播前一小時總計觀看量超過80萬人次。

布達拉宮管理處文物研究室工作人員多吉平措介紹，在上一次直播基礎上，此次做了改善工作，投用5G，直播信號更穩定，畫面也更清晰流暢。另外，直播陣容也有別於上次，除了講解員外，6位文物研究領域的專家和學者為網友們進行了專業細緻的講解，這在日常的參觀中是體驗不到的。

為響應中國國家文物局關於新冠肺炎疫情防控期間，向民眾提供優質數字文化產品和服務的倡議，布達拉宮與四川成都大熊貓繁育研究基地、上海海昌海洋公園、中國航海博物館等景點同日開啟淘寶直播「雲春遊」。

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