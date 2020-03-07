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因疫情居家矛盾增多？ 復工後西安民政局離婚預約每天爆滿

香港 01 / 彭琤琳
中國復工後，每天預約到民政局辦理結婚和離婚登記的人數爆滿。（資料圖片／新華社）
中國復工後，每天預約到民政局辦理結婚和離婚登記的人數爆滿。（資料圖片／新華社）

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發期間，中國曾一度處於停工停業狀態，市民外出也處處受限，唯有長時間留在家中。

目前疫情形勢轉好，部分省市已逐步復工。其中在陝西西安，當地17個婚姻登記處週一（2日）起已正常上班，但工作人員卻發現，近日離婚登記人數激增，預約更是天天爆滿。

綜合陸媒報導，根據民政部的要求，在疫情防控期間，西安市婚姻登記辦理工作實行「網上預約、錯峰登記」制度，婚姻登記辦理全部實行網上預約，按照先預約後辦理的程序進行。

西安碑林區民政局婚姻登記處的工作人員王女士透露，週四（5日）當天，該登記處的離婚預約有14對，已經達到了當日離婚預約的上限，「昨天離婚預約也是滿的，今天也一樣。」

在西安雁塔區和高新區的民政局婚姻登記處，預約離婚的人數也是天天爆滿。雁塔區的工作人員韓女士表示，最近前來辦理的市民都需要經過掃碼、測量體溫等環節，每一對辦完之後還需要做消毒殺菌工作，根據辦理時間的測算，最近每天接受的預約是22對左右，其中結婚在16到17對，離婚每天有5對的名額。她透露，離婚預約已經排號排到了本月18日。

高新區的工作人員孫女士也表示，預約業務開展以來，每天都是預約滿員的情況。根據預約的情況，未來7天的結婚、離婚都已經約滿。

談及離婚人數顯著增長的原因，王女士說，以往每年在過年之後或高考之後出現離婚「小高峰」，今年受疫情影響，許多夫妻在家整整一個月，容易產生矛盾，加上之前因為疫情業務一直無法開展，所以這幾天明顯能感覺到辦理離婚的人數激增。此外，還有有人剛辦完離婚又去復婚。

韓女士亦有相似看法，「一部分是因為前段時間積壓了一些存量，還有一部分就是受疫情影響，在家裡時間太久，夫妻間產生矛盾，衝動離婚。我們實際辦理中也遇到一部分人，網上預約了離婚，到電話聯繫時，又說不離了。」

網友熱議說到「距離產生美，天天在一起，不是問題的小事也會變大事」、「小別勝新婚還是有道理的」、「相愛容易相處難。」、「疫情也讓婚姻現原形」。

此外，在中國人氣問答社區「知乎」上，「為什麼疫情期間很多情侶會分手」的提問，在短短數天也獲得1000多萬的瀏覽量，近3000名網友作答，有人寫下自己的經歷稱因為「太平淡了」，也有人稱是因為異地戀導致長時間無法見面。還有律師透露，最近離婚諮詢有逆流而上的趨勢。

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文章授權轉載自《香港01》

婚姻 疫情 離婚 新冠肺炎

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