要錢不要命？女賊直闖醫院隔離病房偷手機 結果...

來源：YouTube

廣州3日抓獲一名女竊賊，她前一天晚上大膽潛入新冠肺炎隔離病區竊取患者手機，案後她在外遊走半天才遭逮捕，雖經檢測呈現陰性，但由於她曾密切接觸過新冠肺炎確診患者，目前住院隔離觀察中。

澎湃新聞報導，廣州白雲區嘉禾街派出所表示，3月2日晚上，無業的22歲楊姓女子涉嫌非法潛入廣州市第八人民醫院隔離病區偷竊手機。患者發現自己手機不見後立即告知值班醫護人員，醫護人員趕緊報警。

嘉禾街派出所調閱影像監控發現，楊女從醫院北門進入醫院後，乘坐電梯抵達三樓隔離病區，隨後進入隔離病區八號房；行竊後，離開醫院往南直行，途經市疾控中心南門外往東朝空港大道方向行走，走出監控範圍，全程有戴口罩。

楊女3日在一間廢棄工廠一樓附近走動（該工廠位於醫院東側、距離醫院約400公尺），穿著防護服的公安人員在該工廠四樓將其逮補，並由救護車帶回醫院隔離。醫院採集楊女鼻、咽、肛拭子三份送市疾控新冠核酸檢測，結果均為陰性。

據了解，楊女為貴州銅仁印江土家族苗族自治縣人，有多起盜竊前科，從她身上搜出四部手機，其中一部為從醫院八號病房盜竊所得。由於楊女潛入隔離病區並盜走新冠肺炎確診病例手機，被判定為密切接觸者，目前住院隔離觀察。

次日，廣州市監委會對廣州市第八人民醫院隔離病區安保不嚴實嚴肅究責，包括副院長、保衛科科長、後勤設備管理科科長等幹部遭到撤職、記過等處分。

對此，有網友留言稱這名女竊賊是「害人害己。還好抓住了要不然不是一部手機的事。」「要錢不要命」，也有網友反諷「真的值得佩服，一般人沒有這樣的膽量」，並認為醫院的管理應該加強，同時要說明這名女子如何能輕易潛入隔離病房的過程，「隔離病房的管制堪慮」。