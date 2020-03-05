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新冠肺炎防疫妙招！河南停車場喝羊肉湯 河北隔柵理髮

世界日報 / 中國新聞組╱北京5日電
腦筋動得快，河南羊肉湯店前這一景象…。圖／影片擷圖
腦筋動得快，河南羊肉湯店前這一景象…。圖／影片擷圖

新冠肺炎疫情未解，生活還得要過。近日多個城市陸續復工，一些因應疫情出現的「有趣」景象在微博熱傳。例如，河南一家羊肉湯館恢復營業，為避免近距離接觸，店家在門前擺出數張小凳子，顧客整齊地坐在凳子前就餐，宛若學校考試；在河北，則出現「隔柵理髮」畫面，令人莞爾。

紅星新聞報導，河南洛陽一家羊肉湯館2月29日恢復營業，顧客在店門口的停車位上就餐，一個車位兩個座，間隔1.5米。

店家稱，（一人一座）這樣喝湯，減少了大家的溝通，讓大家更放心。同時也提醒客人，就餐完立刻離開，減少逗留時間。顧客則表示，已一個多月沒喝羊肉湯了，這種防護下喝到湯的感覺很好。

另外，一段隔著柵欄理髮的影片近日走紅網路。影片中，一名男生站在小區柵欄外，理髮師在柵欄內伸出雙手幫其理髮。

新京報報導，此事發生於河北邯鄲某小區。當日由於疫情期小區限制出入，理髮師稱，他與這名男生熟識，男生原本要去買口罩卻買不到，男生路過時表示想理髮，理髮師就順手幫忙。

影片引起網友議論，笑稱「古有鑿壁偷光，今有隔柵理髮」、「人民的智慧是無窮的」。

腦筋動得快 河南羊肉湯店前這一景象…。圖／影片擷圖
腦筋動得快 河南羊肉湯店前這一景象…。圖／影片擷圖

疫情 新冠肺炎 北京

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