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準岳母怕他隔離沒得吃！男帶60個饅頭回西安復工 網笑：挺重的
新型冠狀病毒肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情持續肆虐，但隨著復工，不少人陸續回到工作的城市，有些地方規定從外地回城須隔離14日。一名從陝西到西安的男子，拿著一大袋饅頭引來注目，他指是準岳母怕他要隔離14天，沒東西吃所以給他的，不少網友羨慕指是「愛心饅頭」。
以往農曆新年過後，很多大陸人回城市上班都會帶上家鄉小吃，以解未來一年思鄉之情，從渭南老家回西安復工的白生先同樣「一抽二褦」，不過用途就不一樣了。他拿來大包的饅頭，一堆疊起來差不多一條腿長，還有米、麵、油等糧食。
白先生解釋是準岳母怕他到西安後要隔離14天檢疫，沒有吃的，於是在他走前用一天的時間，蒸了60個饅頭，讓他帶到西安吃，白先生抱著饅頭笑言很感動，多謝丈母娘。
有網友幫他算過一天吃5個饅頭都可以吃12日，不少網友大讚這個岳母非常好，「怎麼這麼多好的丈母娘呢，丈母娘看女婿越看越歡喜」、「想的太貼心了，就是好像挺重的」，亦有人叫白先生要好好孝順準岳母。
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文章授權轉載自《香港01》
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