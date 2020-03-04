快訊

彭博崩潰「超級星期二」！初陣就退選？世界第9富豪5億大失算

拒當「父母官」：政府勞動者也要正常工時與健康

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸16歲網紅瘋整形 3年動刀60次網嚇喊整成鬼

香港01 / 向樂高
16歲網紅3年整形60次。圖片來源／<a href=微博 " title="16歲網紅3年整形60次。圖片來源／微博 ">
16歲網紅3年整形60次。圖片來源／微博

現在整容愈趨平常，但不少人一杠上癮愈搞愈嚇人。內地一名網紅「小z娜」在微博自述13歲起的整型生涯，三年間動了60次全身麻醉手術，花上過百萬人民幣。早前她貼出整型前後的對比照，令不少網民震驚，直指她以前好看很多，「好好的人非要整成鬼」。

自稱16歲「小z娜」在微博發文，表示13歲開始整容，「眼睛光雙眼皮就做了6次、眼角5次鼻子4次、脂肪填充2次、全臉磨骨一次、面部吸脂2次、下巴假體一次、腰腹環吸大腿抽脂2次、還有嘴巴就動了3、4次」。她還列出不同療程的費用，多則20多萬人民幣，小則7萬，合共最少過百萬。

「小z娜」自稱「這三年做了不下60次的全麻整容手術，花的錢也不計其數了」，但她形容整容手術做得太多，又多次麻醉，自覺記性不太好，亦因身體不好正在休學狀態，需在家休養，但仍計劃「以後還要去英國留學」。為了變得好看她付出極多，也許效果在大眾眼中亦不如預期，但她自我感覺良好，仍稱「整容改變命運走上人生巔峰」。

她貼出由13歲開始改頭換面的圖片記錄，可見她未整容前樣子樸素，面圓圓的，開始整容後「小z娜」眼睛愈來愈大，眼皮亦更深，鼻樑變高，面型也被削尖。一些圖片更展示她剛做完手術的樣子，面部浮腫，繃帶由頭頂拉到下巴固定位置。

「小z娜」的整容歷程引來網民熱論，不少網民直言她不整更好看，「後面越來越刺激，看鬼片都沒這個驚悚」、「後邊越來越醜，畸形審美」、「大晚上看的嚇死我了」，亦有人質疑她是修圖，「後面幾張真的給我有種p出來的感覺」。

雖然網民一片負評，但「小z娜」仍發文堅稱，「世界上本身就是審美多元化的不是嗎？我喜歡芭比娃娃的樣子，沒有說一定要通過手術去變成那樣，至少可以更接近一點」，更很喜歡自己現在的樣子，「哪怕只有一個人喜歡，哪怕那一個人是我自己，我一定會去做自己喜歡的事」。

16歲網紅3年整形60次。圖片來源／<a href=微博" title="16歲網紅3年整形60次。圖片來源／微博">
16歲網紅3年整形60次。圖片來源／微博

延伸閱讀：

內地網紅整容整到返唔到學　公開全天然舊相震驚網民

整容後嘴歪鼻歪呼吸困難　台女崩潰：診所說那是技術最好的醫師

文章授權轉載自《香港01》

網紅 手術

延伸閱讀

疫情太緊繃 熊本市長推特哭泣發文：新冠病毒你這個大笨蛋

陳時中秀圖「日疫情和台差不多」 日本觀察家曝原因喊太樂觀

醫質疑口罩變薄 網友剪開檢查見這關鍵喊沒事

日媒讚賞台灣防疫「神對應」 安倍停課政策看出差異

相關新聞

陸16歲網紅瘋整形 3年動刀60次網嚇喊整成鬼

現在整容愈趨平常，但不少人一杠上癮愈搞愈嚇人。內地一名網紅「小z娜」在微博自述13歲起的整型生涯，三年間動了60次全身麻醉手術，花上過百萬人民幣。早前她貼出整型前後的對比照，令不少網民震驚，直指她以前好看很多，「好好的人非要整成鬼」。

憂沾新冠肺炎病毒 大媽將紙鈔放入微波爐「消毒」險燒光

新冠肺炎疫情持續肆虐，民眾養成消毒的習慣。近日，江蘇無錫一名李姓大媽憂慮紙鈔上可能沾染新型冠狀病毒，將逾3000現金放入...

謊報女友有新冠肺炎只為挽留她 男子悲慘下場曝光

新冠肺炎疫情延燒，現在人只要聽到這四個字便會神經緊張，卻有人為了不想跟女友分手而謊稱對方得病。2月28日廣州市公安局發布新聞稿，27日一名男子通報其女友為新冠肺炎確診患者，但經過檢查發現卻發現是男方謊報，目前男子被依「編造、故意傳播恐怖信息」強制拘留。

千畝蘿蔔免費拔？ 老農崩潰：求你們別再來了

近日，有謠言指廣西柳州一片「幾千畝蘿蔔地」被徵收，可以免費拔，遭市民哄搶。種植戶說，受疫情影響，蘿蔔成熟尚未採摘，2月25日開始陸續有人來拔蘿蔔，損失20多萬元...

熱門新聞

躺方艙讀書暴紅 美博士後「清流哥」出院了

滯留湖北台灣人兩岸「喬不攏」 學者：大陸想顯示主動權

故意開空調耗電、要員工配合說謊 陸企復工數據疑造假

國台辦：所謂「陸網友在台散布疫情假信息」是編織謊言

機票白菜價 深圳飛成都僅五元人民幣

美限制大陸媒體在美人數 陸外交部批：實際上是驅逐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。