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新冠肺炎院內感染再增1人 案34六旬婦的女兒確診

謊報女友有新冠肺炎只為挽留她 男子悲慘下場曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
男子為挽留女友舉報她得新冠肺炎，結果被警方依「涉嫌編造、故意傳播恐怖信息」強制拘留。示意圖／ingimage
男子為挽留女友舉報她得新冠肺炎，結果被警方依「涉嫌編造、故意傳播恐怖信息」強制拘留。示意圖／ingimage

新冠肺炎疫情延燒，現在人只要聽到這四個字便會神經緊張，卻有人為了不想跟女友分手而謊稱對方得病。2月28日廣州市公安局發布新聞稿，27日一名男子通報其女友為新冠肺炎確診患者，但經過檢查發現卻發現是男方謊報，目前男子被依「編造、故意傳播恐怖信息」強制拘留。

微博帳號「新浪廣東」28日發文，27日廣州白雲機場的客服熱線接到一名男子舉報，稱他的女友染上新冠肺炎，近期準備搭機飛往外地。接到通報後，廣州海珠警方立刻派人找到遭舉報的女子，並將女子及其接觸過的酒店人員隔離並檢查，結果所有人的檢測均為陰性。

警方覺得奇怪並詢問女方相關情況，得知兩人最近鬧分手，因此懷疑男子刻意謊報。同一晚警方在同一家酒店找到舉報的劉姓男子，才確認是男子得知女友準備搭機回老家，為了從贛州趕去廣州挽留女友，因此編造她得病的消息，試圖將她留在當地。

目前所有酒店工作人員及女子接觸過的人都已解除隔離，而劉姓男子因編造不實訊息，被海珠警方依「涉嫌編造、故意傳播恐怖信息」將劉姓男子強制拘留，全案正在進一步偵辦中。

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