聽新聞
test
0:00 / 0:00
千畝蘿蔔免費拔？ 老農崩潰：求你們別再來了
近日，有謠言指廣西柳州一片「幾千畝蘿蔔地」被徵收，可以免費拔，遭市民哄搶。種植戶說，受疫情影響，蘿蔔成熟尚未採摘，2月25日開始陸續有人來拔蘿蔔，損失20多萬元。警方已介入，將對網路散佈謠言者進行調查取證。
南國早報報導，一則「免費拔蘿蔔」的消息日前在許多柳州人的微信群裡廣為傳播，甚至還附上詳細定位。不實消息吸引了大批民眾，許多人開車找到這裡，拔走老韋的蘿蔔後在朋友圈和各種群裡展示。
在警察與駐村扶貧幹部的協助下，才制止了這些市民的行為。但大量蘿蔔被帶走，損失不小。老韋表示，他的蘿蔔地有300多畝，平均一畝產量1.6萬至2萬斤。這兩天被拔掉的蘿蔔，初步估計有近6萬斤。他不知道微信圈里關於他地裡「有幾千畝蘿蔔免費拔」的消息是從哪裡來的，「沒有這回事，求你們別再來了」。
民警提醒，疫情防控形勢依然嚴峻，民眾勿以此種方式聚集。另外也請尊重他人的勞動果實，不要輕易相信謠言。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言