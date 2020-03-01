千畝蘿蔔免費拔？ 老農崩潰：求你們別再來了

近日，有謠言指廣西柳州一片「幾千畝蘿蔔地」被徵收，可以免費拔，遭市民哄搶。種植戶說，受疫情影響，蘿蔔成熟尚未採摘，2月25日開始陸續有人來拔蘿蔔，損失20多萬元。警方已介入，將對網路散佈謠言者進行調查取證。

南國早報報導，一則「免費拔蘿蔔」的消息日前在許多柳州人的微信群裡廣為傳播，甚至還附上詳細定位。不實消息吸引了大批民眾，許多人開車找到這裡，拔走老韋的蘿蔔後在朋友圈和各種群裡展示。

在警察與駐村扶貧幹部的協助下，才制止了這些市民的行為。但大量蘿蔔被帶走，損失不小。老韋表示，他的蘿蔔地有300多畝，平均一畝產量1.6萬至2萬斤。這兩天被拔掉的蘿蔔，初步估計有近6萬斤。他不知道微信圈里關於他地裡「有幾千畝蘿蔔免費拔」的消息是從哪裡來的，「沒有這回事，求你們別再來了」。

民警提醒，疫情防控形勢依然嚴峻，民眾勿以此種方式聚集。另外也請尊重他人的勞動果實，不要輕易相信謠言。