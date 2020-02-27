女用晾衣竿幫鄰餵狗20天 結局神反轉讓網友全笑翻

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，大陸因為城市接連封城、社區也採封閉式管理，許多主人回不了家，寵物只能待在家裡挨餓。日前廣東東莞一名女網友用晾衣竿自製餵食工具，幫多日未歸的鄰居餵狗，不過這隻狗狗卻被主人爆料根本是在「騙吃騙喝」，自己準備的兩大盆狗糧一口都沒動，讓原先十分感動的網友們瞬間笑翻。

綜合陸媒報導，大陸廣東東莞一名女網友發現隔壁鄰居已經多日沒有返家，獨留了一隻阿拉斯加雪橇犬在陽台上，狗狗每天跑來跑去還不時望向她，好像在求救，於是她便開始朝狗狗所在的陽台丟食物，之後更用晾衣竿自製了餵食工具，連續20天，不僅幫狗狗精心準備狗食，甚至還為牠提供飲水和玩具。

根據報導，狗主人先前因為疫情管控封路遲遲沒辦法回家，最後才終於在22日與這隻狗狗「元寶」團聚，但飼主爆料他早在離開家前就為狗狗準備了兩大盆飼料，牠根本不會挨餓，但卻一口都沒碰，而是故意賣萌向女網友「騙吃騙喝」！

消息一出許多人才剛被女網友餵狗的暖心舉動所感動，卻馬上被神反轉的結局笑翻，紛紛留言表示「這狗吃得真好」、「哈哈哈...還挑食」、「把飯錢結算一下」、「追了一個寒假等到這個大結局...哈哈哈」、「騙吃騙喝騙感情」、「在女網友看不到的死角...藏著2大盆狗糧」。