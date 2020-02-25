受新冠肺炎影響！大陸理髮店1天10客人 「快付不起房租」

24日是農曆二月初二，在中國有理髮的習俗。受冠狀病毒疾病影響，停業已久的理髮廳當天開張，但難現往年盛況，有設計師指業績大跌，擔心「都快付不起房租了」。

受疫情影響，春節後，中國各地的理髮廳都被要求暫緩開業。網上也流傳了各種段子，有網友感嘆，理髮廳再不開門，全國男生都要進入「流星花園」狀態。但立刻有網友吐槽，說多數男生會變成水滸傳角色李逵的髮型，「畢竟沒有F4那張臉」。

中國有諺語「二月二剃龍頭，一年都有精神頭」、「二月二龍抬頭，剃頭理髮好兆頭」，許多地方的習俗都認為在二月初二理髮，能迎來一年的好兆頭。而一些省市也頒布了理髮業的復工指南，讓符合要求的理髮廳在當天開工。

中央社記者來到上海閔行區一間理髮廳，店內只有一位設計師和一位客人。設計師Kevin說，之前應政府要求停業，這天是開工的第一天。他說，店內原本應該有3名設計師，但其他兩名同事都還沒從老家回來，只能先由自己坐鎮。

Kevin說，為了避免「扎堆」（群聚），政府要求採「預約制」，不能接散客。他說：「以前『二月二』非常忙，從早到晚都休息不了」，而今天從上午到傍晚，只有10名客人。

記者問他，預估業績較往年掉了幾成？Kevin苦笑地說：「別說業績了，都快付不起房租了。」

記者接著來到第二家理髮廳，店裡熱鬧許多，3名店員正服務2名顧客，店外包括記者在內，還有4名客人排隊。王姓設計師說，自己和同事過年後早早就回到上海，卻因為歇業只能在家待著，當天也是第一天開工。

王姓設計師強調，有自己的防疫措施：堅持店內同時最多只能有兩名客人，避免太多人聚集。

王姓設計師也提到，當天的客人較往年少了大半。但他說不擔心，「要是連這裡（上海）都傳染了，其他地方怎麼辦」，相信疫情和業績會雨過天晴。