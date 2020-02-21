陸女書記官戴口罩「水汪汪電眼」擋不住！網暴動：像動漫女主角

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，中國各行各業都要戴口罩上班。其中在江蘇常州鐘樓區法院鄒區法庭，當地為防範疫情，特別改為透過微信群組處理調解案件，一名法院女書記員戴上口罩接受電視台訪問，介紹細節。

結果電視台新聞片段出街後，由於女書記員的外貌出眾，意外成為網民近日的焦點。

電視台片段的內容主要是介紹常州市利用網絡在線的方式處理調解案件，目的是為了避開新型冠狀病毒肺炎疫情，減少人員聚集。

網上流傳金亞囡的證件照。（微博）

受訪的書記員金亞囡介紹，在網上處理調解案件的機制大約是在月初開始實施，至今已有不少調解成功的案例。金亞囡表示，受大環境的影響，政府的主要工作就是防疫，「我們也要配合，不能因為工作把人群聚在一起。」

雖然金亞囡是戴上口罩受訪，但仍不掩其眉清目秀，驟眼看來竟神似動漫中的女性角色，結果引來網民熱捧，甚至不惜將其「起底」。據了解，金亞囡於1991年在江蘇常州出生，於河海大學財務管理學系畢業，喜好是唱歌、旅遊及烹飪，自去年開始在常州鐘樓區法院鄒區法庭搶擔任書記員。

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文章授權轉載自《香港01》