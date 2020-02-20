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新冠肺炎疫情燒 網瘋傳員工上班「全副武裝」笑爆：好像武俠片

香港01 / 向樂高
新冠肺炎疫情擴散，許多企業員工開工各個全副武裝上班，避免同事間因飛沫傳染。 圖／香港01
新冠肺炎疫情擴散，許多企業員工開工各個全副武裝上班，避免同事間因飛沫傳染。 圖／香港01

新型冠狀病毒疫情持續，但各地已陸續復工，開工時如何避免交叉感染成為不少公司和打工仔面對的難題，網上流傳多張員工上班時從「包到緊」 的照片，可謂奇觀。

一張網上流傳，表示是中國裝修公司開工的照片中可見，5名工人圍著研究圖表，但為了保護自己他們都披了大塑膠袋，又戴了帽，有人戴工程帽，有人更戴上漁夫的斗笠帽，網友笑稱像古裝劇的武俠人物，「不知道的還以為六大門派商議圍攻光明頂」。也有人指「圖紙上那手，盡顯高人風範」、「我們兵分兩路！把水泥運上去！」。

另外一張辦公室的圖片則可見，員工各自用膠袋包住自己和電腦，確保有私人空間，避免周圍同事的飛沬傳播。中國很多的企業也為防疫作出特別安排，例如用膠板把飯堂的餐桌分成一格格，確保員工吃飯不會和鄰座交流，做成飛沬傳播。

新冠肺炎疫情擴散，許多企業員工開工用塑膠袋將自己包緊緊，避免同事間因飛沫傳染。 圖／香港01
新冠肺炎疫情擴散，許多企業員工開工用塑膠袋將自己包緊緊，避免同事間因飛沫傳染。 圖／香港01

新冠肺炎疫情擴散，中國很多企業也為防疫作出特別安排。 圖／香港01
新冠肺炎疫情擴散，中國很多企業也為防疫作出特別安排。 圖／香港01

新冠肺炎疫情擴散，中國很多企業也為防疫作出特別安排。 圖／香港01
新冠肺炎疫情擴散，中國很多企業也為防疫作出特別安排。 圖／香港01

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文章授權轉載自《香港01》

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