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不想養岳父和其母親 男子狠心誆騙舉報：他們得新冠肺炎
新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，大陸已經突破兩千起死亡病例，不過日前天津一名男子多次舉報岳父及其母親感染新冠肺炎，但民警接獲報案後前往查核卻未發現被舉報人有疑似症狀，事後男子坦言是因為不想再膳養岳父和其母親才會編造出此謊言。
根據「環球網」報導，近日天津市公安西青分局多次接獲報案，有民眾表示自己的岳父和其母親近期剛從確診病例隔離區返家，並且出現咳嗽和發燒的情況。民警接獲報案後前往查核，但卻未發現被舉報人有出現新冠肺炎疑似症狀，這也引起警方的質疑與關注。
經過警方深入調查發現，男子除了報警外，還曾多次向西青區疫情防控指揮部、區衛健委等相關單位進行舉報，導致有關部門工作人員多次進行疫情排查檢測，不僅為被舉報人帶來困擾，也造成疫情期間防控資源的浪費。
雖然多次舉報沒有成功，但男子卻沒有因此放棄，他甚至打電話給女兒的班導師，謊稱孩子的曾祖母有發燒症狀，想透過校方向家人施壓，但經過衛生防疫人員對被舉報人進行病毒篩檢後，最終排除了罹患新冠肺炎的可能性。
事後男子遭警方逮捕，經過偵訊才坦言因為不想再承擔岳父及其母親的贍養義務，想藉此讓兩人盡快離開家中才會編造感染新冠肺炎的謊言並且報警。目前男子已被依法刑事拘留，整起案件也進一步調查中。
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