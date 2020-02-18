扯！大陸飼主在家隔離 他「放風箏式遛狗」嚇壞鄰居

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，雖然中國大陸有些企業陸續復工，但仍有不少區域實施封閉式管理，嚴防疫情擴散。在黑龍江的齊齊哈爾地區，有人拍到飼主遛狗的影片，因飼主居家隔離不行外出，家中的狗狗又需要散步，飼主突發奇想將狗狗身上綁上繩子，用「放風箏方式」遛狗，他將狗狗吊掛到樓下，不顧狗狗安全，這畫面也讓網友看了心驚膽顫。

根據《凱迪社區》報導，這名被隔離的飼主住在黑龍江，他為了讓狗狗能到戶外散步，突發奇想的用「放風箏式遛狗」，飼主將狗狗綁上項圈及繩子後，就將狗用吊掛的方式從二樓慢慢往下放，待散步時間差不多到了以後，飼主將繩子收回，影片中的狗狗一點一點被往回拖，直到狗狗被逼到牆邊，飼主便將狗狗提上來。

網友看了影片不敢相信，並留言表示「放風箏的人只要扯動手裡的線，總能把風箏拽回來，這位狗主花式遛狗的思路便是來源於放風箏」、「可憐的狗狗」「那一刻狗狗就像是一吊子生肉那般無助」、「無恥的狗主人，你是愛狗還是虐狗」、「狗狗很可能會摔下去啊，這玩笑開不得」。