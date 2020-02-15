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沒戴口罩、違規別打麻將…無人機防疫 專揪不聽話的

世界日報 / 中國新聞組／北京15日電
中國使用無人機進行疫情管控。 中新社

中國正努力遏止新型冠狀病毒肺炎疫情，過去打造出的精密監控手法派上用場，正好拿來落實隔離與對付不聽勸民眾。例如無人機就飛進大街小巷，對著上街的行人喊「大媽，妳沒戴口罩」，或對著戶外的民眾勸導「別打麻將了…快離開此地」。

中央社引述加拿大環球新聞報導，自1月23日武漢封城後，華中地區至少6000萬人受影響，但仍有違反隔離令到處走的民眾，這回他們就算躲過警察，也躲不過被無人機揪出並訓斥。

中國官方媒體平台播出的影片顯示，警方操作無人機揪出違規民眾，警告他們應更小心應對病毒。其中一段影片裡，無人機盤旋在一名老婦頭上，用擴音器告訴她要戴口罩防疫。

「是的阿姨，無人機正在跟你說話。你不應該不戴口罩到處走，最好趕快回家，然後別忘了洗手。」婦人睜大眼睛看著無人機，隨後匆匆離開。

無人機盤旋在一名老婦頭上，用擴音器告訴她要戴口罩。 取自Global News

另外，路透從微博上取得的一段影片顯示，警方用無人機勸導一群在戶外打麻將的民眾到室內。警方透過擴音器說「疫情流行期間禁止在戶外打麻將，你們已被鎖定，別再玩了，盡快離開此地」。

中國是世界上電子監控系統最精良的國家之一，這次新冠病毒疫情讓當局有新理由祭出新的控管。

報導指出，無人機只是冰山一角。許多中國的手機App現在還能告訴用戶是否正和染病者搭同班飛機或大眾交通工具，還有app以數位地圖告訴用戶哪些房子住有染病者；一些大的中國科技公司研發的新系統會要求乘客搭乘巴士、火車、計程車前提供個資，蒐集數據以建立每個公民的旅遊史，監控可能與患者有接觸史的人。

但目前數以百萬計的人都在戴口罩，想靠龐大的臉部辨識技術確認疑似染病者已不若以往方便，一些人工智慧公司正在研發偵測發燒等方法，不再靠臉部辨識。

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