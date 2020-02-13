生日宴因肺炎疫情被取消 老翁竟綁鞭炮淋汽油要脅自焚

大陸新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）確診人數不斷攀升，各地區為防控疫情實施封城、禁止聚餐等許多管理規範，不過日前重慶一名老翁的生日宴會因疫情被迫取消，沒想到他竟在腰肩綁上鞭炮以及在胸前淋汽油，並手持打火機威脅村委會讓他辦生日宴會，目前老翁已因尋釁滋事罪被提起公訴。

根據「上遊新聞」報導，重慶市永川區一名59歲汪姓老翁原先訂了十多桌宴席，準備於1月28日舉辦生日宴會，但大陸各地政府為了防控疫情已經限制公共集會，因此當局以防控病毒散播為由，要求老翁取消宴會。

沒想到老翁一氣之下竟攜帶鞭炮、汽油到村委員會便民服務中心與村幹部爭論，不料卻沒結果，於是老翁竟將鞭炮綁在腰間，更拿汽油淋在自己胸前，並手持打火機要求村委同意讓他舉辦生日宴會。

老翁的舉動不僅導致村幹部無法進行正常防疫工作之外，並影響到樓下村衛生室10多名病人就診。事後老翁被以涉嫌尋釁滋事罪依法向永川區法院提起公訴。該案件為重慶檢察機關首例提起公訴的危害疫情防控工作犯罪案件。檢察機關認為，汪姓男子犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。

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