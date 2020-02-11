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成都小區防租戶帶「毒」回來 先索50萬保證金
四川成都一社區昨天公告規定，要求外返租戶和出租方各交人民幣50萬保證金，稱「萬一屬病毒攜帶者，此款用於對鄰居的補償」。有網友說，有50萬誰還租房子……，所以就是為了不讓回去呀。社區方面下午回應稱，此舉確實不妥，已撤下公告，並已發布致歉信。
「社區所有小區不再放行市外返蓉租戶進入……」，2月10日一則由四川成都龍華社區發布的公告，在網路上受到關注。新京報報導，社區公告顯示，自2月10日10時起，如確有要進入的，須出租方和租賃方雙方出具書面承諾。租賃方保證14天不出門，自行居家隔離，出租方負責監管及幫其購買生活必需品。雙方各交50萬元保證金，萬一屬病毒攜帶者，此款用於對鄰居的補償。
上述公告內容中關於50萬元保證金的相關條款，被質疑舉措過激，增加租賃方與出租方的負擔和壓力。
據報導，社區一名工作人員回應稱，「此舉是為了保證社區居民的健康和安全，不是一定會收錢，我們只是想起到警戒作用。此外，公告的規定也不是不讓居民回來，只是讓大家盡量不要走動。」
針對質疑，上述工作人員承認，相關舉措確實不妥，「我們已經把這個公告撤回來了，並已更正，此外還向社區的居民發了致歉信。」社區方面還透露，租賃方目前返回社區無需簽協議，但需要自行居家隔離14天。
社區規定引發網友熱議，有人說，多少惡事以「特殊時期」之名在進行？有人說，這叫違法。更有人罵，這是趁火打劫還是落井下石？有網友說，「我也是房東。覺得這行為真無恥！」
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