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被徵用設隔離站武漢高校宿舍慘遭「抄家」

世界日報 / 中國新聞組╱北京11日電
宿舍內學生物品被隨意丟下樓，地上一片狼藉。 取自微博

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，重災區武漢徵用多所高校用以設置臨時隔離醫療所。然而，有網民披露，武漢軟件工程職業學院在改造學生宿舍過程中，擅將宿舍內物品全部清空，甚至將學生私人物品隨意拋下樓、丟棄，無辜學生宛若被「抄家」。對此，校方發出致歉信，並承諾予以補償。

每日經濟新聞報導，2月7日，據湖北省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作例行新聞發布會上透露，正在將武漢市屬高校改造成定點醫療點，用於收治輕症患者。

武漢商學院、江漢大學、武漢船舶職業技術學院、武漢軟件工程職業學院已發布公告，部分學生宿舍被臨時徵用。

其中，江漢大學指出，該校南區學生宿舍被徵用，將實行封閉管理，徵用期限另行通知。同時，南區學生宿舍被徵用的學生宿舍中，所涉及同學的個人物品，學校將就地集中封存保管。在徵用期結束後，將對校園尤其是被徵用的南區宿舍進行完全、徹底、無死角的清洗消毒。

江漢大學還發布了改造後的宿舍情況。其發布圖片顯示，學生床鋪和書桌等被塑料布隔離，宿舍中間額外放置一張單人床等用於收治患者。

不過，據環球時報報導，有網友在微博曬圖表示，武漢軟件工程職業學院疑似將學生物品隨意丟棄。

網友稱，事先未收到通知，支持被徵用，但很心疼自己的東西，「這都是省吃儉用買的，我真的太難受了。」

不少網民亦憤怒表示：「這是抄家嗎？」「辛苦考下的各種證書，追星的東西、鞋、化妝品、各種資料……這些東西是學生一點點攢錢買的，就像丟垃圾一樣！」

對此，武漢軟件工程職業學院官方微博10日凌晨發布致歉信表示，「在整理過程中確實出現個別人員為趕進度，整理不細緻、處置不當的情況。」「在此，學校深表歉意，同時鄭重承諾，所有同學物品若有損失，開學後學校將在核實的基礎上予以（賠償）補償。」

武漢軟件工程職業學院同時表示，疫情過後，學校一定會請專業機構對徵用宿舍嚴格消毒。

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