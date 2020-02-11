鄭州離譜小區 業主竟投票不讓醫護回家

微博近日熱傳河南鄭州一小區的物業竟讓業主投票表決，決定讓不讓在該小區租住的醫務人員回去住。聊天截圖顯示，不少人回覆不希望他們回來。消息引發議論，有批評稱「人不能自私自利到這個地步」、「令所有醫護人員心寒」。對此，鄭州市防控辦回應，屬物業人員擅自發布，已責令該物業公司在小區業主群公開道歉。

觀察者網報導，上述網傳微信聊天截圖顯示，該小區為河南鄭州某教育部門家屬院，物業在微信群裡讓小區業主投票表決，不讓住在這的醫務人員進入小區。

截圖顯示，投票的結果多數表達「支持」，還有業主寫道：「在醫院工作接觸各類病人，我是鄰居堅決不能讓入住。」

截圖在網上流傳後，引發爭議，有聲音痛斥，「不要臉呸，以後不要去醫院，萬一感染醫生呢」、「醫務人員投票，以後這個小區人的生病，一律拒絕接診」；另有人質疑「教育部門？斯文敗類」、「前線奮戰，後院捅刀」。

中新網報導，河南省鄭州市委宣傳部官方微博對此回應指出，針對網傳信息，鄭州市防控辦高度重視，並責令該轄區辦事處到現場調查核實，堅決糾正這一錯誤行為。

轄區辦事處已責令該物業公司在小區業主群公開道歉，消除影響。同時安排社區人員加強對業主的宣傳教育引導，多關愛和支持醫護人員。