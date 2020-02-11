快訊

新冠肺炎疫情增！星泰現社區感染 我首升中港澳外旅遊警示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄭州離譜小區 業主竟投票不讓醫護回家

世界日報 / 中國新聞組╱北京11日電
河南一小區投票禁讓醫護返家。 取自微博

微博近日熱傳河南鄭州一小區的物業竟讓業主投票表決，決定讓不讓在該小區租住的醫務人員回去住。聊天截圖顯示，不少人回覆不希望他們回來。消息引發議論，有批評稱「人不能自私自利到這個地步」、「令所有醫護人員心寒」。對此，鄭州市防控辦回應，屬物業人員擅自發布，已責令該物業公司在小區業主群公開道歉。

觀察者網報導，上述網傳微信聊天截圖顯示，該小區為河南鄭州某教育部門家屬院，物業在微信群裡讓小區業主投票表決，不讓住在這的醫務人員進入小區。

截圖顯示，投票的結果多數表達「支持」，還有業主寫道：「在醫院工作接觸各類病人，我是鄰居堅決不能讓入住。」

截圖在網上流傳後，引發爭議，有聲音痛斥，「不要臉呸，以後不要去醫院，萬一感染醫生呢」、「醫務人員投票，以後這個小區人的生病，一律拒絕接診」；另有人質疑「教育部門？斯文敗類」、「前線奮戰，後院捅刀」。

中新網報導，河南省鄭州市委宣傳部官方微博對此回應指出，針對網傳信息，鄭州市防控辦高度重視，並責令該轄區辦事處到現場調查核實，堅決糾正這一錯誤行為。

轄區辦事處已責令該物業公司在小區業主群公開道歉，消除影響。同時安排社區人員加強對業主的宣傳教育引導，多關愛和支持醫護人員。

武漢肺炎 NCP 醫護人員
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

武漢遭感染醫護人員數破千 專家：長年忽視公衛

保障醫護防疫物資 民團提4大訴求

影／醫護版「手牽手」大合唱 為自己也為全民打氣

民眾贈台中醫院口罩加油 醫護人員暖心

相關新聞

鄭州離譜小區 業主竟投票不讓醫護回家

微博近日熱傳河南鄭州一小區的物業竟讓業主投票表決，決定讓不讓在該小區租住的醫務人員回去住。聊天截圖顯示，不少人回覆不希望他們回來。消息引發議論，有批評稱「人不能自私自利到這個地步」、「令所有醫護人員心寒」。對此，鄭州市防控辦回應，屬物業人員擅自發布，已責令該物業公司在小區業主群公開道歉。

被徵用設隔離站武漢高校宿舍慘遭「抄家」

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，重災區武漢徵用多所高校用以設置臨時隔離醫療所。然而，有網民披露，武漢軟件工程職業學院在改造學生宿舍過程中，擅將宿舍內物品全部清空，甚至將學生私人物品隨意拋下樓、丟棄，無辜學生宛若被「抄家」。對此，校方發出致歉信，並承諾予以補償。

成都小區防租戶帶「毒」回來 先索50萬保證金

四川成都一社區昨天公告規定，要求外返租戶和出租方各交人民幣50萬保證金，稱「萬一屬病毒攜帶者，此款用於對鄰居的補償」。有網友說，有50萬誰還租房子……，所以就是為了不讓回去呀。社區方面下午回應稱，此舉確實不妥，已撤下公告，並已發布致歉信。

防疫不忘家中毛小孩 貓主子口罩罩全臉「只剩眼睛」

新冠肺炎讓民眾人心惶惶，網路上甚至流傳病毒會傳給家中寵物，讓許多飼主也為家中毛小孩戴上口罩。近日有人在街上拍到奇妙的畫面，一名女子牽著家中的貓蹲在路邊，貓的臉上被外科口罩覆蓋，只在眼睛上挖了兩個洞，許多網友留言：「牠的主人一定很愛牠。」

影／防疫封城 寧波老叟游泳過河回家

為防控疫情，大陸各省城市實施封城、半封城措施，也出現各種奇葩的現象。上海一臨時來滬的外省居民送餐給住在崇明島的父親，返回...

陸飯廳防疫做「紙板隔間座」 網笑翻：致敬一蘭拉麵

武漢肺炎疫情持續在中國擴大，目前中國全省共有3.4萬多例確診案例，死亡人數來到718位，除了疫情較多的幾省已實施封城措施，其他省份民眾也人心慌慌，就連店家也推出奇招來防疫。近期，網路瘋傳幾張大陸飯廳照片，只見飯廳桌面上擺放了一串紙板，隔成一個個十字方格，讓民眾入座時能與旁邊的人隔開，避免飛沫傳染，而這做法也引起熱議，網友們笑翻表示這根本在致敬一蘭拉麵。

你們賣蝙蝠湯嗎？武漢肺炎重創海外中餐館

「你們賣蝙蝠湯嗎？」「你們的食物有病毒嗎？」中新社報導，加拿大一家武漢麵館近來頻頻接到騷擾電話，餐館老闆林雯說，生意最差...

熱門新聞

路透：鴻海深圳主廠明天部分復工

中國工廠短期復工無望！昆山台幹無奈改機票：等政府通知

鴻海工業富聯首條口罩生產線 每日試產10萬個

影／防疫封城 寧波老叟游泳過河回家

防疫不忘家中毛小孩 貓主子口罩罩全臉「只剩眼睛」

路透：習近平警告 某些防疫措施太過頭已傷害經濟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。