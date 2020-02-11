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防疫不忘家中毛小孩 貓主子口罩罩全臉「只剩眼睛」
新冠肺炎（武漢肺炎，簡稱NCP）讓民眾人心惶惶，網路上甚至流傳病毒會傳給家中寵物，讓許多飼主也為家中毛小孩戴上口罩。近日有人在街上拍到奇妙的畫面，一名女子牽著家中的貓蹲在路邊，貓的臉上被外科口罩覆蓋，只在眼睛上挖了兩個洞，許多網友留言：「牠的主人一定很愛牠。」
網友9日在微博貼出兩張照片，照片中一名女子牽著一隻貓蹲在路邊，特別的是，畫面中所有人都配戴口罩，就連貓也不例外。只不過人類的外科口罩對貓來說太大，因此整個口罩罩住了貓咪的臉。
網友也貼出了貓咪的正面照，為了讓貓可以看的見，口罩在眼睛的地方挖了兩個洞。照片中，主人在旁邊似乎在挑菜，貓就在一旁乖乖趴著，口罩裡的兩個眼睛直盯著鏡頭，宛如蒙面忍者。
對此其他網友在下方留言：「想不到主子也有這麼一天」、「牠主人一定很愛牠」、「很可愛很溫暖，感覺主人是真心希望小貓咪健康」、「太奢侈了，我都没得，我都買不到」、「大戶人家，貓都有口罩戴」。
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