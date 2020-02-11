快訊

直播／防疫！港澳警示升三級 星國二級泰國一級注意

「決戰」百萬難民潮？敘利亞猛轟 土耳其敘北部隊7日11死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫不忘家中毛小孩 貓主子口罩罩全臉「只剩眼睛」

聯合新聞網 / 綜合報導
有人拍到路上有飼主為貓戴口罩，但因尺寸太大只好在眼睛的地方剪洞，讓貓看的到外面。圖擷自微博

新冠肺炎（武漢肺炎，簡稱NCP）讓民眾人心惶惶，網路上甚至流傳病毒會傳給家中寵物，讓許多飼主也為家中毛小孩戴上口罩。近日有人在街上拍到奇妙的畫面，一名女子牽著家中的貓蹲在路邊，貓的臉上被外科口罩覆蓋，只在眼睛上挖了兩個洞，許多網友留言：「牠的主人一定很愛牠。」

網友9日在微博貼出兩張照片，照片中一名女子牽著一隻貓蹲在路邊，特別的是，畫面中所有人都配戴口罩，就連貓也不例外。只不過人類的外科口罩對貓來說太大，因此整個口罩罩住了貓咪的臉。

網友也貼出了貓咪的正面照，為了讓貓可以看的見，口罩在眼睛的地方挖了兩個洞。照片中，主人在旁邊似乎在挑菜，貓就在一旁乖乖趴著，口罩裡的兩個眼睛直盯著鏡頭，宛如蒙面忍者。

對此其他網友在下方留言：「想不到主子也有這麼一天」、「牠主人一定很愛牠」、「很可愛很溫暖，感覺主人是真心希望小貓咪健康」、「太奢侈了，我都没得，我都買不到」、「大戶人家，貓都有口罩戴」。

口罩 武漢肺炎 寵物
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

武漢男微博傳授「日本入境攻略」挨轟 引中日網友撻伐刪文致歉

武漢肺炎日本防疫反應慢？內行網友直言：不意外

武漢肺炎第二嚴重為哪國？答案一面倒：恐成防疫破口

菲律賓民航委員會深夜下令 台灣列入禁止入境

相關新聞

防疫不忘家中毛小孩 貓主子口罩罩全臉「只剩眼睛」

新冠肺炎讓民眾人心惶惶，網路上甚至流傳病毒會傳給家中寵物，讓許多飼主也為家中毛小孩戴上口罩。近日有人在街上拍到奇妙的畫面，一名女子牽著家中的貓蹲在路邊，貓的臉上被外科口罩覆蓋，只在眼睛上挖了兩個洞，許多網友留言：「牠的主人一定很愛牠。」

影／防疫封城 上海老叟游泳過河回家

為防控疫情，大陸各省城市實施封城、半封城措施，也出現各種奇葩的現象。上海一臨時來滬的外省居民送餐給住在崇明島的父親，返回...

陸飯廳防疫做「紙板隔間座」 網笑翻：致敬一蘭拉麵

武漢肺炎疫情持續在中國擴大，目前中國全省共有3.4萬多例確診案例，死亡人數來到718位，除了疫情較多的幾省已實施封城措施，其他省份民眾也人心慌慌，就連店家也推出奇招來防疫。近期，網路瘋傳幾張大陸飯廳照片，只見飯廳桌面上擺放了一串紙板，隔成一個個十字方格，讓民眾入座時能與旁邊的人隔開，避免飛沫傳染，而這做法也引起熱議，網友們笑翻表示這根本在致敬一蘭拉麵。

你們賣蝙蝠湯嗎？武漢肺炎重創海外中餐館

「你們賣蝙蝠湯嗎？」「你們的食物有病毒嗎？」中新社報導，加拿大一家武漢麵館近來頻頻接到騷擾電話，餐館老闆林雯說，生意最差...

為回武漢化驗室工作 23歲女騎單車4天3夜輾轉300公里

武漢肺炎疫情持續擴散，一名23歲女子為了回到武漢市江夏區金口中心衛生院范湖分院的化驗室工作，從她的老家湖北荊州市公安縣農村騎單車出發，輾轉4天3晚回到上班的地方。

熱門新聞

路透：鴻海深圳主廠明天部分復工

中國工廠短期復工無望！昆山台幹無奈改機票：等政府通知

鴻海工業富聯首條口罩生產線 每日試產10萬個

陸媒開工首日裁員500人 高層減薪20%

為防疫暖爐旁酒精抹身消毒 杭州男全身起火三級燒傷

財新網：富士康大規模復工要等3月初

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。