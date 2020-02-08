陸飯廳防疫做「紙板隔間座」 網笑翻：致敬一蘭拉麵
武漢肺炎疫情持續在中國擴大，目前中國全省共有3.4萬多例確診案例，死亡人數來到718位，除了疫情較多的幾省已實施封城措施，其他省份民眾也人心慌慌，就連店家也推出奇招來防疫。近期，網路瘋傳幾張大陸飯廳照片，只見飯廳桌面上擺放了一串紙板，隔成一個個十字方格，讓民眾入座時能與旁邊的人隔開，避免飛沫傳染，而這做法也引起熱議，網友們笑翻表示這根本在致敬一蘭拉麵。
網友今日（8日）在「批踢踢八卦板」發文，並貼出2張大陸飯廳照片，只見飯廳原本長型為分隔的桌面，被一長串紙板隔成一格格的方格，而民眾就坐在屬於自己的個人座上吃飯，避免被隔壁人的飛沫噴到、受到感染，對此原PO表示這根本就是在致敬一蘭拉麵，他說「一蘭表示：看來我還是有先見之明啊，先進防疫設計，台灣各大學的餐廳要不要改用壓克力？」
貼文一出後，吸引許多網友留言表示，「用紙板等等就塌了」、「台灣要效法嗎」、「一蘭：這我有專利，我一定吉」、「這樣一隔起來就變拉麵店了」、「割開就變相親飯堂ㄟ」、「全改外帶，不準在餐廳吃，才比較有效吧」、「靠腰這個是我們小時候防作弊用的吧」、「這明明一蘭K書中心」。
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