為回武漢化驗室工作 23歲女騎單車4天3夜輾轉300公里

武漢肺炎疫情持續擴散，一名23歲女子為了回到武漢市江夏區金口中心衛生院范湖分院的化驗室工作，從她的老家湖北荊州市公安縣農村騎單車出發，輾轉4天3晚回到上班的地方。

陸媒《封面新聞》報道指，甘如意2017年畢業後就在武漢市江夏區金口中心衛生院范湖分院的化驗室工作。化驗室人手緊拙，甘如意想到同事一個人連續上了很多天班，她決定從家裏趕回化驗室上班。

甘如意於是在老家荊州市公安縣斑竹壋鎮楊家碼頭村辦理了臨時通行證。因為家裏沒有私家車，她選擇靠手機導航，騎單車回化驗室。

1月31日上午，她10點從家裏出發，一路上騎自家的單車、步行過大橋、換共享單車。晚上則住在親戚家，或在空曠的沿路城鎮裏找旅館，輾轉4天3夜，於2月3日下午6點到達化驗室。第二天，她即在化驗室工作。

甘如意表示，這一路上她覺得疲憊，但沒有恐懼，蹬著自行車往前走的時候，感覺「有希望」。她又表示，這次回化驗室工作，會肯定工作到疫情結束。

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文章授權轉載自《香港01》