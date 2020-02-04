小護士生日照忙工作 12小時不吃不喝不如廁 大醫生點讚

沒時間餓！發熱門診90後護士12小時不吃不喝不如廁 (她的生活照) 分享 facebook

一則醫生在發熱門診「有感而發」的網帖，近日熱傳江蘇揚州朋友圈。發帖人楊明是揚州大學附屬醫院腎臟內科主任。他在帖子中點讚一個叫金莉的年輕護士，他說金莉為了照顧病人，12小時不吃不喝不如廁，讓他很感動也很心疼。

紫牛新聞報導，此前楊明對急診護士金莉並不熟悉，值班當天正是金莉的生日，她爸媽捨不得女兒，專程從安徽驅車趕到揚州，在醫院門口等了她四個多小時。金莉說：「出醫院門看到爸爸媽媽車子的時候，真的非常感動，一天的疲憊都消失了。對於自己被楊主任誇獎，我感到很不好意思，其實這是我的本職工作，是我應該做的。」

沒時間餓！發熱門診90後護士12小時不吃不喝不如廁 (取材自紫牛新聞) 分享 facebook

「從今年上發熱門診，我就體會到一句話：『哪有什麼白衣天使，不過是一群孩子換了身衣服，學著前輩們的樣子，治病救人和死神搶人罷了』，深有感受。我和急診科的護士長沒有微信，但我想請你把我的意思表達一下，和我一起搭班的小金莉，外地人，我們一起上班，一個班12小時，小菇涼不錯，我那個班病人比較多，一直在忙。等飯送來，剛要吃飯，又來病人，一直到下班，都沒有吃上一口。12個多小時，不吃不喝不拉，就這個就非常不易。第二天，夜班來告訴我，昨天是她生日，她爸爸為了和她一起過一個生日，開車從安徽來，一直等到晚上8點半多。」

「急診的護士辛苦，發熱門診的護士更辛苦，挑戰生理極限！說實話，就一個小菇涼，哪個不是爸爸媽媽的心頭肉。在這樣的情況下，哪個做父母的都會捨不得，但確確實實就是一個個他（她）們，天天在做這些平凡而偉大的事情，我為他（她）們點讚！」

報導說，這兩段話，就是楊明主任的感言。據了解，他們倆在發熱門診搭班，是被臨時抽調到發熱門診的，一個來自腎臟內科，一個是急診搶救室的，之前不熟悉。這次楊明和金莉的交集，只有24小時，具體說就是兩個班，一個白班，一個夜班，各12小時。短短24小時，卻讓一個「大主任」對一個「小護士」有這麼高的褒獎，發出如此深的感慨。

楊明感慨地說，自己的女兒讀研二，年齡跟她差不多大，「看到她，我就想到了女兒，她那麼勞累，比我休假在家的女兒辛苦太多，哪個小姑娘不是爸爸媽媽的心頭肉呢？真的很心疼她！」