親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

我武漢肺炎升級！浙江人禁來台 籲國人暫停中國旅行

國道新規！路肩限速60公里 出口前500公尺不得駛回主線

小護士生日照忙工作 12小時不吃不喝不如廁 大醫生點讚

2020-02-04 13:31世界日報 北京4日電

沒時間餓！發熱門診90後護士12小時不吃不喝不如廁 (她的生活照)
沒時間餓！發熱門診90後護士12小時不吃不喝不如廁 (她的生活照)
分享

一則醫生在發熱門診「有感而發」的網帖，近日熱傳江蘇揚州朋友圈。發帖人楊明是揚州大學附屬醫院腎臟內科主任。他在帖子中點讚一個叫金莉的年輕護士，他說金莉為了照顧病人，12小時不吃不喝不如廁，讓他很感動也很心疼。

紫牛新聞報導，此前楊明對急診護士金莉並不熟悉，值班當天正是金莉的生日，她爸媽捨不得女兒，專程從安徽驅車趕到揚州，在醫院門口等了她四個多小時。金莉說：「出醫院門看到爸爸媽媽車子的時候，真的非常感動，一天的疲憊都消失了。對於自己被楊主任誇獎，我感到很不好意思，其實這是我的本職工作，是我應該做的。」

沒時間餓！發熱門診90後護士12小時不吃不喝不如廁 (取材自紫牛新聞)
沒時間餓！發熱門診90後護士12小時不吃不喝不如廁 (取材自紫牛新聞)
分享

「從今年上發熱門診，我就體會到一句話：『哪有什麼白衣天使，不過是一群孩子換了身衣服，學著前輩們的樣子，治病救人和死神搶人罷了』，深有感受。我和急診科的護士長沒有微信，但我想請你把我的意思表達一下，和我一起搭班的小金莉，外地人，我們一起上班，一個班12小時，小菇涼不錯，我那個班病人比較多，一直在忙。等飯送來，剛要吃飯，又來病人，一直到下班，都沒有吃上一口。12個多小時，不吃不喝不拉，就這個就非常不易。第二天，夜班來告訴我，昨天是她生日，她爸爸為了和她一起過一個生日，開車從安徽來，一直等到晚上8點半多。」

「急診的護士辛苦，發熱門診的護士更辛苦，挑戰生理極限！說實話，就一個小菇涼，哪個不是爸爸媽媽的心頭肉。在這樣的情況下，哪個做父母的都會捨不得，但確確實實就是一個個他（她）們，天天在做這些平凡而偉大的事情，我為他（她）們點讚！」

報導說，這兩段話，就是楊明主任的感言。據了解，他們倆在發熱門診搭班，是被臨時抽調到發熱門診的，一個來自腎臟內科，一個是急診搶救室的，之前不熟悉。這次楊明和金莉的交集，只有24小時，具體說就是兩個班，一個白班，一個夜班，各12小時。短短24小時，卻讓一個「大主任」對一個「小護士」有這麼高的褒獎，發出如此深的感慨。

楊明感慨地說，自己的女兒讀研二，年齡跟她差不多大，「看到她，我就想到了女兒，她那麼勞累，比我休假在家的女兒辛苦太多，哪個小姑娘不是爸爸媽媽的心頭肉呢？真的很心疼她！」

微信

延伸閱讀

支援武漢護士不到一周老10歲 對比圖好揪心

陸百年老店轉型 變身網紅

涉嫌用嗎啡毒害5名嬰兒 德國護士被捕

澳門傳新增2例疑似武漢肺炎病例 護士排除感染

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

U值媒／武漢肺炎看習近平的「中國夢」

2020-02-03 12:51

不滿吵架後被封鎖 女子謊稱「男友疑染肺炎」要警尋人

2020-02-01 14:25

女友是武漢人 新疆男提分手：不想為愛丟了命

2020-02-01 14:25

不只口罩！上海掀起「囤菜潮」超市嘆：別互相折磨好不好

2020-01-31 17:22

陸女國外狂掃5800個口罩塞行李箱 「衣物化妝品全扔掉」

2020-01-31 16:41

對比圖好揪心！支援武漢女護士「6天老10歲」

2020-01-31 16:32

武漢肺炎各式標語掀熱議 「聚餐就是找死、拜年就是害人」

2020-01-31 16:03

港議員建議「清蒸消毒口罩」繼續戴 網友實測結果笑翻

2020-01-31 15:37

「2020/02/02」千年一遇結婚日 為健康讓路

2020-01-31 13:40

演技惹哭很多人 「茂源老漢」93歲逝世

2020-01-31 13:38

酸疫情？ 她「戴」防毒面具對戰中國格鬥冠軍

2020-01-31 13:37
看更多

熱門文章

武漢台協會長蕭永瑞：第二批台胞返台仍是東航執飛

2020-02-04 00:01

美正向陸提供抗疫巨大幫助 陸：盼早日到位

2020-02-04 10:57

人民幣重挫957點 跌幅為811滙改後最大

2020-02-03 23:13

陸股重摔7.7% 外資乘機撿貨

2020-02-04 01:02

首批武漢台人返台 台企聯：兩岸同胞攜手抗擊疫情

2020-02-03 22:41

62國、46家外航限陸出入境 陸：確保國際航班不斷航

2020-02-04 12:24

香港防疫 再封閉四口岸

2020-02-04 01:06

東莞5公司違規提前復工 責令停業

2020-02-04 02:22

鼠年開市大跌 滬指重挫7.7% 逾3,100檔臉綠

2020-02-03 16:48

全面暫停出團 陸旅行業陷休克

2020-02-04 00:32

鼠年開盤 陸股逾3000檔跌停、人民幣跌破7

2020-02-03 14:45

鼠年開盤 陸股重摔7.7% 人民幣跌破7

2020-02-03 23:50

台防疫被排擠 國台辦回應不存在障礙

2020-02-04 12:50

快評：疫病前的兩岸談判 仍需以民眾福祉為重

2020-02-03 22:18

李彥宏：百度斥資13億設基金 結合AI對抗疫情

2020-02-03 15:39

京、滬緊急減負 搶救中小企

2020-02-04 01:07

習近平下令全力穩消費

2020-02-04 01:06

富士康稱仍計畫2月10日恢復生產

2020-02-04 12:58

保障口罩供應 上海採預約登記

2020-02-04 00:34

疫情打亂供應鏈 大陸科技廠下周開工拚產能

2020-02-03 23:50

台灣參與WHO 中國外交部：一中原則下安排

2020-02-03 19:48

疫情續燒 陸GDP恐不保五

2020-02-03 23:52

5萬清華師生 線上一起上課

2020-02-04 02:21

首批滯武漢國人返台 陸委會：兩岸合作成果

2020-02-04 02:15

武漢肺炎疫情嚴峻 鴻海工業富聯兼顧生產防疫

2020-02-04 10:14

受武漢肺炎影響 澳門博彩業停業半個月

2020-02-04 13:55

陸股開低2%後反彈 人民幣跌幅收窄推升美股期指和亞股

2020-02-04 10:16

地球之腎 青海加強保護溼地

2020-02-04 02:21

人民幣中間價跌創六個月高點 在岸一度收復7關口

2020-02-04 11:20

避險情緒升高 人民幣貶破7

2020-02-04 00:38

大陸1月財新製造業PMI降至51.1 近5個月低點

2020-02-03 16:27

無畏武漢肺炎肆虐 華為等大陸晶片業者繼續生產

2020-02-03 17:34

哄抬口罩價格 重罰300萬元

2020-02-04 02:21

為企業減負 上海返還失業保費

2020-02-04 02:22

小三通調降班次 港口配口罩

2020-02-04 02:21

疫情之下 大陸雲辦公、雲課堂變多

2020-02-04 00:28

兩市反彈 滬指收復2700點大關

2020-02-04 12:19

大陸工業企業利潤 下降3.3%

2020-02-04 02:22

陸工業企業利潤衰退 四年首見

2020-02-04 01:06

避免近距感染 江西用無人機為居民量體溫

2020-02-03 22:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top