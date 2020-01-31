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不只口罩！上海掀起「囤菜潮」超市嘆：別互相折磨好不好

2020-01-31 17:22世界日報 中國新聞組／上海31日電

在上海，囤菜近期成為全民運動。圖翻攝自澎湃新聞
在上海，囤菜近期成為全民運動。圖翻攝自澎湃新聞
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上海，囤菜成為全民運動。日前網上一張超市張貼的《溫馨提示》寫到：「蔬菜不缺，但是你一搶就缺了，我們只好成倍調貨……過幾天，菜囤多了吃不完壞了，進貨太多賣不掉爛了。我們不要相互折磨好不好？」立刻在網路上瘋傳。

澎湃新聞調查，上海農貿市場30日攤販返工率達90%，市場上，大蒜2.5元/斤，青菜2.5元/斤，這兩個最能代表蔬菜價格走向的品類，當天售價已和節前基本持平。

上海市商務委表示，有上海蔬菜「總倉」之稱的批發市場，儲備充足，上海蔬菜集團各批發市場每天交易結束後，還有動態儲備6000噸，根據形勢需要，可以隨時投放市場；上農批豬肉貨源充足，每天交易後也有餘量；江橋批發市場也已積極聯繫廣東、福建、海南、雲南等產區積極採取措施擴大蔬菜供應量。

從零售市場看，超市、賣場已加大採購和補貨力度，29日，聯華僅上海世紀聯華、聯華超市、吉買盛就配送蔬菜260噸，是日常的5倍，去年同期的8倍。

這兩天青浦、浦東、金山、奉賢、崇明等區搶收青菜等大宗綠葉菜，上海市農業農村委透露，全市綠葉菜日上市量可達3000噸，可以滿足市場的需求。

上海浩豐果蔬專業合作社，春節堅守崗位的共有50多名工作人員。合作社負責人表示，因為是春節，他向留下的工人支付了多倍的工資，雖然合作社的人工成本增長了，但蔬菜價格仍保持平穩。「現在疫情防控期間，大家都在辛苦付出，我也要做一點力所能及的事情」。

面對民眾搶購熱潮，超市貼出公告表示「我們不要相互折磨好不好」。圖翻攝自澎湃新聞
面對民眾搶購熱潮，超市貼出公告表示「我們不要相互折磨好不好」。圖翻攝自澎湃新聞
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上海菜價武漢肺炎疫情

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