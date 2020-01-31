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1台商確診感染武漢肺炎 已送陸協和醫院治療

武漢肺炎疫情延燒 陸衛健委證實：已痊癒者仍有再感染風險

對比圖好揪心！支援武漢女護士「6天老10歲 」

2020-01-31 16:32世界日報 中國新聞組／北京31日電

陸軍軍醫大學醫療隊員劉麗去前線支援抗疫，6天後彷彿老了10歲。圖翻攝自人民日報
陸軍軍醫大學醫療隊員劉麗去前線支援抗疫，6天後彷彿老了10歲。圖翻攝自人民日報
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武漢疫情嚴重，近日一名支援武漢的女護士一張對比圖在網上引起關注。支援抗疫前線第一天，只見女護士還神采奕奕，6天後的她，臉上口罩印痕清晰可見，疲憊不堪的她彷彿老了10歲…

人民日報報導，除夕夜（1月24日），陸軍軍醫大學醫療隊員、西南醫院肝膽科主管護師劉麗隨隊支援武漢。當時，已在機場過安檢準備去看女兒的她被召回，當晚又登上去武漢的飛機。出發前，醫院安排大家打了一針胸腺用於提高免疫力。幾天過後，劉麗的一張近照令人淚目.。

不只劉麗，各地也有不少醫護人員趕到武漢支援。紅星新聞報導，就像成都中醫藥大學附屬醫院呼吸科副主任、成都中醫藥大學附屬醫院赴武漢醫療隊長張傳濤，大年初一（1月25日）凌晨接到醫院通知：緊急集合，出發武漢。

張傳濤在出發途中故作鎮靜地給河南老家的老母親電話說：「我要帶孩子們去海南玩，老家太冷了」，母親囑咐他「出去玩，也要記得吃藥，把血糖控制好，多喝水，不喝又要痛了（腎絞痛）」。

沒等母親把話說完，張傳濤就掛了電話，因為聲音已經哽咽，母親等這次春節團圓等了八年。接著，他屏蔽了老家所有親戚的微信朋友圈，免得有消息傳到父母耳朵。

報導稱，由於前方醫療物資缺乏，接下來的幾天工作中張傳濤一邊尋找物資支援，一邊安撫隊員心理，並向隊員承諾絕對保障大家安全上班。工作繁忙、任務艱鉅，即使是休息時間，張傳濤都會到病房加班，為當地醫生講授中醫藥治療方案，到病房查看病人，鼓勵安撫病人。

不料，張傳濤來武漢的消息還是傳到母親耳朵裡，母親哭了很久，但始終沒給他打電話，只是讓哥哥和妹妹問候他，張傳濤至今也沒打電話給母親，一則沒有勇氣打，二則也沒時間打，總覺得有這裡有太多太多事情要做。

武漢肺炎肺炎醫護人員春節

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