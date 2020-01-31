陸女國外狂掃5800個口罩塞行李箱 「衣物化妝品全扔掉」

有四川女子在尼泊爾當地採購5800個口罩，丟掉衣服騰空行李箱來裝。圖翻攝自微信公眾號「我是隆昌」 分享 facebook

隨著武漢肺炎疫情蔓延，口罩等醫療物資的緊缺問題日益凸顯。日前大陸四川隆昌一名醫務工作者出境遊，丟掉衣服騰空行李箱裝5800個口罩回國。另有一批浙江人在俄羅斯旅遊，將當地2噸的醫療物資全部「人肉」背回國內。

一條消息昨天突然瘋傳，有四川女子在尼泊爾當地採購5800個口罩，然後丟掉衣服騰空行李箱來裝，帶回了滿滿4大包。封面新聞報導，這名女子名叫陳雪燕，是隆昌市第二人民醫院公共衛生科工作人員。1月23日到尼泊爾旅遊，原計畫1月30日返回。

在尼泊爾停留期間，陳雪燕知道口罩告急的情況。特意跑了七、八家藥店，購買5800個口罩。

不過，買到口罩後怎麼拿回去成為了一個問題。原本口罩是盒裝的，為了節約空間，她只好將盒子拆掉，用保鮮膜裹了好幾層。帶去的行李箱裝不下，她就把化妝品和換洗衣服都扔掉，還另外購買了一個戶外運動口袋裝口罩。

將口罩帶回國內的過程並不順利。據陳雪燕描述，因攜帶太多口罩，她被尼泊爾海關扣壓詢問，語言不通的她連比帶猜，一番波折後才被當地海關放行。最終在大陸海關的幫助下，她順利回到國內。

1月27日，感冒病情好轉後，陳雪燕第一時間改簽機票回到隆昌，將1350個口罩捐獻給了隆昌二醫院，剩餘口罩全部送給隆昌市部分街道、鄉鎮以及派出所的一線工作人員。5800個口罩，她沒有自留一個。1月28日，陳雪燕立刻回到工作崗位。

另據錢江晚報報導，1月29日上午，一架從莫斯科飛抵杭州蕭山機場的飛機緩緩降落，飛機上運載了旅行商和俄羅斯華商及愛心人士在當地採購的2噸醫療物資，共計200多箱醫用口罩、防護服和護目鏡。而完成此等壯舉的正是來自一批浙江人組成的旅遊團。

當時旅行團去俄羅斯看極光，途中聽聞國內新型肺炎疫情，回國時就想買些防護用品，沒想到當地藥店也都沒有口罩，向導遊打聽才知道俄羅斯當地華商集資，購買了2噸口罩、防護服、護目鏡，而這些物資將隨他們團隊帶回國內，送給需要的醫院。這次物資的捐贈方是俄羅斯浙江商會會長鄧惠燕，以及周月敏。

北京天暢商旅旅行社及旅遊團領隊閆春友表示，「一共244箱大小物品，由我們70多人的團隊帶回去。特別感謝杭州的客人，特別給力，都是人肉帶回。」