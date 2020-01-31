港議員建議「清蒸消毒口罩」繼續戴 網友實測結果笑翻

高溫蒸氣可以消毒口罩嗎？網友實測後笑翻。圖翻攝自臉書 分享 facebook

武漢肺炎疫情爆發掀起各國口罩搶購潮，在供應極度緊張下，一個口罩能省則省，連香港民建聯立法會議員、身兼立法會衛生事物委員會主席的蔣麗芸在臉書分享影片，教用高溫蒸氣當消毒口罩解燃眉之急，被醫生狠批錯誤教壞人。不過有網友似乎眼見未為真，決定實測一次蒸口罩消毒，結果把口罩幾乎蒸融，引起大批網友熱議。

有網友在臉書發文，表示有人受「蒸口罩論」啟發，竟自行實測一次蒸口罩的消毒效用。相中可見，該人把綠色口罩放在蒸鍋內試圖加熱消毒，但圖中未有提及加熱時間，結果於另一張圖所見，口罩不但融掉破爛，表面更見到熱融了的膠，非常恐怖。

網友見狀紛紛笑翻，留言表示「蒸五分鐘就夠！你蒸太熟啦！」、「火候未掌握好，蒸幾次就上手」、「下次試一下低溫慢煮，纖維可以保留」、「新年剛過，把留下來的蘿蔔糕年糕一起蒸啊」。

有網友稱要把圖片傳送給蔣議員，叫她教授正宗的蒸口罩大法，「蔣麗芸議員，請問要蒸幾多分鐘？」、「跟蔣麗芸要食譜啦」。

網友實測蒸口罩消毒，結果把口罩幾乎蒸融。圖翻攝自臉書 分享 facebook

民建聯立法會議員蔣麗芸在臉書分享「蒸口罩」影片，引發網友一陣嘩然。圖翻攝自臉書「蔣麗芸議員」 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》