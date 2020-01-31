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酸疫情？ 她「戴」防毒面具對戰中國格鬥冠軍

2020-01-31 13:37世界日報 綜合31日電

社交媒體貼出一張圖片：對陣中國UFC冠軍張偉麗的海報上，艷得列奇科臉上修圖配了一...
社交媒體貼出一張圖片：對陣中國UFC冠軍張偉麗的海報上，艷得列奇科臉上修圖配了一個防毒面具。 取材自Instagram
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觀察者網引述《今日美國》報導，波蘭籍UFC（終極格鬥錦標賽）選手艷得列奇科（Joanna Jdrzejczyk）日潛在社交媒體貼出一張圖片：對陣中國UFC冠軍張偉麗的海報上，艷得列奇科臉上修圖配了一個防毒面具。多家綜合格鬥新聞網撰文指出，艷得列奇科此舉是暗示新冠病毒疫情爆發地是中國，而和中國選手接觸得戴面具。

艷得列奇科隨後很快將這張照片刪除。對此，張偉麗回應，「 拿悲劇開玩笑，體現了一個人真實品格。有人因新冠病毒去世，有人的爸爸，有人的媽媽，有人的孩子（都感染了）。如果你覺得你抨擊我能讓你變得更強大，那你去做吧。但別拿這件事開玩笑。願你3月7日前都健康。我很快就會和你見面。」

不少網友給張偉麗的回應點贊。有人在其社交媒體留言，稱她是「最棒的冠軍」；也有人表示，艷得列奇科一點都不好笑，「我為中國祈禱，為中國人民祈禱。別理美國那些水軍，他們啥都不知道。」

之後，艷得列奇科在自拍視頻向張偉麗道歉。她說道，「你好冠軍，你好偉麗。讓你感到難過，我很抱歉。但我從沒有開那些生病的人的玩笑，也沒拿病毒開玩笑。我不想因為這事讓你生氣。我只是覺得這個在網上流傳的圖片很好玩。所以，對不起。但我還是會在3月7日和你相見。別太有情緒了，好嗎？」

據UFC官網顯示，艷得列奇科將與張偉麗在3月7日相約拉斯維加斯的T-Mobile競技場。這也將會是張偉麗的首個冠軍頭銜保衛戰。

社交

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