演技惹哭很多人 「茂源老漢」93歲逝世

「茂源老漢」田成仁逝世享年93歲，他的表演看哭很多人。 取材自微博 分享 facebook

中國國家話劇院導演、國家一級演員田成仁去世，享年93歲。

新京報報導，導演、編劇韓志君在微博發布田成仁去世的消息。他發文稱，「曾在我們的電視劇《籬笆·女人和狗》、《轆轤·女人和井》、《古船·女人和網》中飾演茂源老漢的田成仁老師仙逝。去年，中央電視台『向經典致敬』為老人家做專題，我去站台，沒想到那竟是與他的永訣。田老師一路走好！您是永遠的茂源老漢，您會活在中國藝術史上和廣大觀眾心中！ 」

田成仁1954年開始擔任遼寧省文工團副團長，同年與歐陽山尊、阿甲等人共同參加中央戲劇學院第一批導演幹部訓練班，一起接受蘇聯戲劇專家的培訓。

田成仁出演了100多部話劇和影視劇，成功塑造出眾多為廣大觀眾喜愛的角色。特別是在電視劇《籬笆·女人和狗》中，他以精湛質樸的表演，為廣大觀眾奉獻出了一個典型的農民角色——茂源老漢。

據報導，1984年，因在連續劇《道是無情卻有情》中出色地塑造了將軍陳岩，田成仁榮獲第四屆電視劇飛天獎優秀男主角獎。田成仁近些年還曾參演過《金婚》、《春暉》、《莊稼人是天》、《暖春》等多部影視劇，尤其《暖春》中小花的爺爺一角深入人心，當年看哭了很多人。