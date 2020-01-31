親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

不甩蘋果！歐盟決議統一手機、平板充電器

勞動部要雇主提供口罩 高嘉瑜怒轟：不要何不食肉糜

演技惹哭很多人 「茂源老漢」93歲逝世

2020-01-31 13:38世界日報 綜合31日電

「茂源老漢」田成仁逝世享年93歲，他的表演看哭很多人。 取材自微博
「茂源老漢」田成仁逝世享年93歲，他的表演看哭很多人。 取材自微博
分享

中國國家話劇院導演、國家一級演員田成仁去世，享年93歲。

新京報報導，導演、編劇韓志君在微博發布田成仁去世的消息。他發文稱，「曾在我們的電視劇《籬笆·女人和狗》、《轆轤·女人和井》、《古船·女人和網》中飾演茂源老漢的田成仁老師仙逝。去年，中央電視台『向經典致敬』為老人家做專題，我去站台，沒想到那竟是與他的永訣。田老師一路走好！您是永遠的茂源老漢，您會活在中國藝術史上和廣大觀眾心中！ 」

田成仁1954年開始擔任遼寧省文工團副團長，同年與歐陽山尊、阿甲等人共同參加中央戲劇學院第一批導演幹部訓練班，一起接受蘇聯戲劇專家的培訓。

田成仁出演了100多部話劇和影視劇，成功塑造出眾多為廣大觀眾喜愛的角色。特別是在電視劇《籬笆·女人和狗》中，他以精湛質樸的表演，為廣大觀眾奉獻出了一個典型的農民角色——茂源老漢。

據報導，1984年，因在連續劇《道是無情卻有情》中出色地塑造了將軍陳岩，田成仁榮獲第四屆電視劇飛天獎優秀男主角獎。田成仁近些年還曾參演過《金婚》、《春暉》、《莊稼人是天》、《暖春》等多部影視劇，尤其《暖春》中小花的爺爺一角深入人心，當年看哭了很多人。

農民蘇聯

延伸閱讀

我的經驗／腹部鼓出不明肉球 女人也會得疝氣？

宋逸民睽違30年返大螢幕 神還原「青龍好漢」...

新加坡也鬧口罩荒 金馬導演跑醫院花30分鐘「...

「屍速列車」導演扼腕續集沒孔劉 「應該要把他...

相關新聞

大陸因武漢肺炎關閉景點 猴子餓到吃饅頭

2020-01-29 17:37

「2020/02/02」千年一遇結婚日 為健康讓路

2020-01-31 13:40

酸疫情？ 她「戴」防毒面具對戰中國格鬥冠軍

2020-01-31 13:37

「希望你染上中國病毒」 男童在義大利比賽遭辱罵

2020-01-29 16:21

網友發文稱「寧疫情死千人不願Kobe死」下場GG了

2020-01-29 16:14

熱門文章

大陸宣布 將派包機接滯留海外湖北公民

2020-01-31 11:50

武漢肺炎疑慮升高 離岸人民幣匯率今年首度貶破「7」

2020-01-30 16:07

湖北人壓力大 一男子到杭州不敢住酒店搭帳棚過夜

2020-01-30 17:27

美官員：陸片面改變兩岸現狀 美反對北京奪取台友邦

2020-01-31 06:20

武漢肺炎擴散未封關 港醫院3200名員工擬集體罷工

2020-01-30 16:54

【武漢肺炎】使用乾洗手注意這5點 含乙醇才能殺病毒敏感肌要慎用

2020-01-30 22:22

女報警稱男友疑染肺炎到處跑 警尋人後揭傻眼真相

2020-01-31 09:23

陽光下戴著口罩 樂觀的中國人

2020-01-31 01:59

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top