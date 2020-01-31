「2020/02/02」千年一遇結婚日 為健康讓路

20200202結婚登記日千年等一回，但還是給健康讓路了！ (取材自中新網) 分享 facebook

新型冠狀病毒連日來不斷新增確診病例的，為避免人群聚集、做好疫情防控，江蘇、安徽、上海、浙江杭州、山東青島、廣東廣州等多個城市相繼宣布取消2月2日辦理結婚登記。民政部門呼籲，請民眾勿在近期，特別是2月14日等特殊日子，「扎堆」登記結婚。

中國新聞網報導，不少新人都想在2020年2月2日這個千年等一回的「好日子」喜結良緣。但趕上國家法定休息日，婚姻登記機關按照「法定假期」休息，讓許多人美夢成空。於是，多地民政局也「實力寵新人」，北京、西安、成都、武漢、鄭州等多個城市發布通知，2月2日當天加班為新人辦理結婚登記。

然而由於新型冠狀病毒疫情引發關注，北京市民政局局長李萬鈞表示，而結婚登記需要刷臉、摘口罩，且人員聚集量非常大，決定取消2月2日的結婚登記。此外，江蘇、安徽、上海、浙江杭州、山東青島、廣東廣州等多個城市相繼宣布取消2月2日辦理結婚登記。

民政部社會事務司司長王金華表示，婚姻是人生大事，希望選在「對稱日」、「吉祥日」進行婚姻登記，完全可以理解，但婚姻幸福與否，只要兩人感情牢固、相濡以沫，每天都是好日子。希望廣大公眾和結婚登記申請人理性對待結婚登記日期，不要紮堆在如2月2日、2月14日等特殊日期登記。

北京市民政局已經預約的新人，請跟所在區婚姻登記機構聯繫，進行重新預約；杭州需辦理婚姻登記的民眾，請提前在杭州市民政局官網、浙江政務服務網、浙里辦App等預約。