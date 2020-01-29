網友發文稱「寧疫情死千人不願Kobe死」下場GG了

NBA傳奇巨星柯比墜機去世的消息，震動了成千上萬的中國NBA球迷，朋友圈裡瀰漫著各種對柯比的追憶和傷感。有網友「剛子」日前在微信群發言稱「寧願看到（武漢肺炎）疫情擴散，死上千人，也不願看到柯比離開世上的消息」。當日，「剛子」被徐州警方以涉嫌尋釁滋事行政拘留7日。

對此，網友對這位「剛子」一片罵聲。有網友說「我看他也需要隔離，不是肺炎，是腦膜炎」、「你不配科比球迷，科比也不需要你這樣的人做他的球迷」。

但也有不少網友質疑，這名網友說的話確實不合適，但「這個拘留的法理在哪？」「我絕不認同此人的話以及他的態度，而且深深地鄙視和厭惡之，但是，我仍然認為也不需要公權力介入。」「今天你們為隨隨便便拘留人叫好，明天可能就會輪到你們身上。」

環球網報導，柯比的不幸遇難為何觸動這麼多中國人？源於2002年，姚明以狀元身分加盟「紅隊」，NBA在中國的影響力空前高漲。南華早報曾評論稱，柯比的崛起恰逢中國觀眾人數爆棚之時，他具有的統治力且飄逸的球風給姚時代的籃球迷打下根深蒂固的烙印。

1998年，柯比第一次來中國舉辦籃球訓練營；此後在2001年，他又一次造訪中國，進行商業推廣活動。在2006-2015的9年裡，柯比每年都來中國。每次訪華期間的萬人空巷，讓美國《露天看台體育》覺得瘋狂至極：「1.5萬名球迷從早晨9時一直等到下午4時，有的球迷甚至熱淚盈眶，親吻乘坐車輛的車窗。」

如今，中國的經濟持續快速發展和年輕人消費主義的崛起，柯比的球衣與球鞋在中國成為絕對的暢銷品。不過，柯比與中國的情結不止於商業上的成功。他曾表示，不會因為在中國的高人氣就擴大球鞋的生產線，自己不願意那麼「功利」，把熱愛變成盈利。他說，希望自己在這裡的市場的根基，是一些真實的情感。《露天看台體育》稱，中國愛柯比，柯比也愛中國，把中國稱為「家之外的家（home away from home）」。

此外，2015年美國著名的《外交政策》雜誌評選影響中美關係50人名單中，柯比是榜上唯一的體育界人士。《外交政策》稱，柯比是NBA聯盟內最像駐華大使的人物。每年休賽期的中國之旅人山人海，呼喚「柯比」的聲音震耳欲聾，他的笑臉出現在從上海到山東的廣告牌上。

2019年，柯比真的成為「大使」——中國男籃世界杯全球推廣大使。他捧著獎杯為中國加油同時調侃美國的畫面可能是留給中國球迷最後的「禮物」。

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