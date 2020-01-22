臉像60歲 慈善團體、整形醫院助遼寧15歲少女找回自信

來源：聯合新聞網

中國遼寧省15歲少女小鳳（化名）罹患罕見的皮膚早衰鬆弛症，年紀輕輕就頂著一張60歲「老臉」，沒有朋友、也不敢自拍。在慈善團體和整形外科醫院協助下，小鳳終於找回少女應有的相貌、自信與尊嚴。

罹患罕見皮膚早衰症，陸少女整形術後首度亮相。 (翻攝自每日郵報／瀋陽杏林整形外科醫院) 分享 facebook

小鳳家住遼寧省黑山縣一處農村，母親也是皮膚早衰鬆弛症患者。從一歲多開始，小鳳就出現皮膚鬆弛、下垂、褶皺增多等症狀。隨著年齡增長，症狀越來越重，全身皮膚都受到影響，也讓小鳳飽受他人異樣眼光，在學校受到霸凌，去年從初中畢業後就輟學在家。

由於小鳳的皮膚早衰鬆弛症是先天遺傳，無法透過藥物治療，專家建議透過整形手術去除臉部皺紋，但費用需50多萬人民幣，她與家人承擔不起。直到小鳳寫信向慈善團體「郭明義愛心團隊」求助，獲對方首肯幫她發聲，爭取大眾同情與關注，成功募到一筆善款。瀋陽杏林整形外科醫院也主動表達，願免費為她動手術。

瀋陽杏林整形外科醫院院長史靈芝表示，皮膚早衰鬆弛症發病率只有800萬分之一，患者衰老程度常是一般人的25倍。不幸的萬幸是，小鳳內臟都正常，只有臉龐皮膚衰老。

小鳳在去年12月29日接受長達八個小時的整形手術，日前公開亮相。當院方醫護人員揭開面紗，就見到小鳳臉龐肌膚光滑柔潤，完全沒有之前的「老臉」跡象，父母親激動地當場跑上台，一家人緊緊擁抱在一起。

小鳳直言，動過手術之後，讓她「相信這個世界上真的會有奇蹟發生。」醫院已表示，願承擔七成後續治療費用，讓小鳳可依靠善款進行復原跟未來求學。專家則指她的新容貌可維持五到十年左右時間，之後可能需要動第二次手術，但複雜度不會高過第一次。