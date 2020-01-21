你上榜了嗎？中國「菜市場名」出爐 一呼30萬人應聲

中國公安部新聞中心官方微博20日發布「2019年全國姓名報告」，數據顯示，全中國人口中，有近30萬人取名「張偉」。 中新社 分享 facebook

中國公安部新聞中心官方微博20日發布「2019年全國姓名報告」，數據顯示，全中國人口中，有近30萬人取名「張偉」，獲得「重名王」殊榮；28萬「王偉」、27萬「李娜」緊追其後。

觀察者網報導，報告顯示，全國戶籍人口中，使用頻率最高的十個姓名依次為：「張偉」、「王偉」、「李娜」、「王芳」、「李偉」、「王靜」、「李靜」、「張敏」、「劉偉」、「張靜」。這些姓名男女皆有使用。

報導指出，不管姓氏如何，「偉、靜、芳、娜、敏」這五個字成功承包下整個「名字魚塘」。

報告顯示，2019年出生並已登記戶籍的男新生兒中，使用頻率最高的十個名字依次為：「浩宇」、「浩然」、「宇軒」、「宇航」、「銘澤」、「子墨」、「梓豪」、「子睿」、「子軒」、「梓睿」。而2018年也是「浩宇當頭」，頻率最高的為「浩宇」、「浩然」、「宇軒」、「宇航」等。

2019年女新生兒中，使用頻率最高的十個名字依次為：「一諾」、「依諾」、「欣怡」、「梓涵」、「詩涵」、「欣妍」、「雨桐」、「佳怡」、「佳琪」、「梓萱」。

報告一出來，網友馬上炸鍋。有網友表示，這些名字「太偶像」。看到新生兒名字中那麼多「子、梓」字，網友戲稱，這就是「『梓』掉的一代」。

此外，由於2019年是中共建政70周年，很多人取名用「國」字。截至2019年12月31日，全國戶籍人口名字中含有「國」字的共計2127.9萬人，其中男性1769.3萬人，女性358.6萬人。

從名字使用頻率看，「建國」、「國強」、「國華」、「國慶」、「國平」；「國英」、「國珍」、「國華」、「國芳」、「國蘭」，分別為男、女性排名前五位。