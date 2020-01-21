「咱家這麼有錢！」女兒翻出150多本存摺 爸爸卻說...

原來是村裡老人們把養老錢都放心交給他保管，這背後，是他30多年為村民無私服務凝結下來的深厚情義。 (取材自江蘇新聞) 分享 facebook

最近，一篇揚州女兒講述爸爸故事的文章，感動了許多人。女兒周莉說，有一天在家中翻出150多本存摺，至少有20萬元（約2.9萬美元）存款，隨口跟父親說「咱家這麼有錢」，爸爸卻說「這不是我們家的錢」。原來是村裡老人們把養老錢都放心交給他保管，這背後，是他30多年為村民無私服務凝結下來的深厚情義。

江蘇新聞報導，這位父親就是國網揚州儀徵市供電公司濱江供電所運維採集班副班長周維忠，他說：「我幾乎每天都要跑銀行，排隊半個小時是很平常的事，有時候要排一個多小時，的確占用了我很多時間。但比起他們自己來銀行存錢，還是方便得多了。」

原來是村裡老人們把養老錢都放心交給他保管，這背後，是他30多年為村民無私服務凝結下來的深厚情義。 (取材自江蘇新聞) 分享 facebook

周維忠口中的「他們」，指的是沿江村150多戶「特殊」的村民。這裡面有許多留守老人腿腳不便，也不會騎車，從村裡到儀徵辦事，有的要用掉半天時間甚至更長。這些村民主動把用來代扣電費的存摺或銀行卡交給周維忠保管，快欠費時，周維忠就上門收錢，然後帶到銀行存好。

周莉說，爸爸就是村民們的「流動銀行」。對這個說法，周維忠很是自豪：「信任二字值千金，我感到很幸福！」

周維忠幫村民們代繳電費源於2010年。當時，60多歲的村民周本來在村裡做糧食加工，去城區鎮上繳電費的那天，村民們就沒辦法加工糧食。周維忠主動提出幫忙，減輕他的負擔。周本來二話沒說就把存摺交給了周維忠。

從此以後，周維忠看到前往鎮上有困難的村民，都會主動幫忙。每一次代收款時，他都提出寫張收條，村民們都一一拒絕。大家的理由都一樣，周維忠是他們最信任的人。據了解，有時村民不在家，電費又急著要繳，周維忠只好自己墊付。手上現錢不夠，他甚至為此從銀行辦理過小額貸款。

近5年，用手機繳電費的人多了，周維忠手裡的存摺數量慢慢減少到150多本。「 就算只剩下最後一本，也會把這份工作繼續做下去。」

村裡很多人這樣評價周維忠：「他的手機號碼是全村1300多戶村民的愛心熱線，24小時隨叫隨到。他的服務事項早已突破了設備檢修、應急搶修等電工範疇，延伸到了村民生活中的吃喝拉撒，延伸到了交通維修、環境保護、調解糾紛等事務。」

周莉說：「爸爸51歲了，但他從來都沒離開過沿江村，因為這1300多戶村民都是他離不開的親人。」