年終發個錘子！山西企業促員工「 迎難而上」　

春節的腳步近了，年終獎也進入上班族工資帳戶中，有的公司已經發完年終獎，有的快發了，有的不知道會不會發，山西有個公司年終獎除了發獎金外，還發了一把錘子。

綜合媒體報導，在山西運城有一家公司別出心裁，企劃部門年底向員工發放年終獎，除了獎金之外還每人發了一個錘子。正應了那個經常開的玩笑「年終獎發個錘子」。

領導解釋說，發錘子的目的是為了激勵員工，在新的一年裡像錘子一樣，不怕困難迎難而上。

不少網友表示匪夷所思，有人說：「不如來點實際鼓勵員工。」但也有人表示：「人家是除了其他統一的年終獎之外，又發了一個錘子。你酸了不？」還有人表示：「連個錘子都沒有。」

當然，也有一些豪氣的年終獎。

據報導，廣東東莞一公司近日發年終獎，最高獎勵2名員工湖景房，每套價值近人民幣200萬元，公司一次性支付房款並裝修，員工可拎包入住。

有陌陌員工日前曬出內部郵件稱，公司為2019年12月31日前在職的正式員工每人準備一份禮品，即iPhone 11(256G)。

和陌陌一樣給全體員工發iPhone的還有騰訊雲。據報導，2019年，騰訊雲在第三季度完成人民幣100億元營收目標，公司在年底授予騰訊雲和TEG(騰訊技術工程事業群)團隊「陽光普照獎」，即每人一部iPhone 11 Pro。

報導說，還有的企業簡單粗暴，直接給現金，用麻袋裝的那種。江西南昌市安義縣當地種糧大企日前第八年發放「年終獎」，今年公司雇傭的種糧能手將獲頒480多萬元人民幣。去年，種糧狀元劉守量，年終獎50.3萬元。

不過，這些豪氣的年終獎，與大部分上班族並沒有太大關係。

智聯招聘15日發布的《2019白領年終獎調查》顯示，2019年參與調研的白領中，僅33.3%能拿到年終獎。調查還顯示，2019年白領年終獎均值為9547元，其中，上海白領年終獎平均1萬3245元領先全國，是最低城市蘭州的4倍。